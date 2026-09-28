Sylvester Stallone ujawnia „straszną cenę” utrzymania słynnej muskularnej sylwetki

Rola Rocky’ego, a także Johna Rambo, wymagały od aktora utrzymywania imponującej formy. Dziś 80-letni Stallone otwarcie mówi jednak o drugiej stronie sławy. Mrocznej drodze, której bolączki odczuwa do dziś.

Sylvester Stallone chciał wyglądać jak „jaguar”

Kariera Stallone’a nabrała rozpędu po premierze „Rocky’ego” w 1976 roku. Aktor nie tylko zagrał główną rolę, ale również napisał scenariusz filmu. Produkcja doczekała się pięciu kontynuacji, a później także trylogii „Creed”, która przyniosła twórcom trzy Oscary.

Wraz z kolejnymi filmami zmieniało się również podejście Stallone’a do własnego wyglądu. Jak przyznał w rozmowie z Lulu García-Navarro z „The New York Times”, ciało zaczęło być dla niego czymś więcej niż elementem przygotowania do roli. Stało się wręcz częścią jego tożsamości.

Stallone wspominał, że początkowo chciał, aby jego sylwetka była po prostu sprawna i naturalna. Z czasem jednak wymagania związane z kolejnymi bohaterami zaczęły się zmieniać. „Patrzyłem na Rocky'ego: bardzo zwyczajny, wyglądający zupełnie normalnie facet. A potem pomyślałem, że postać zacznie stawać się nieco bardziej próżna. Za to w „Rambo” grasz wojownika, więc będziesz trochę bardziej zwierzęcy. Nie będziesz już taki gładki”.

W pewnym momencie aktor zaczął traktować swoje ciało jak projekt wymagający ciągłego doskonalenia. „Zaprojektuj swoje ciało jak jaguara, kota. Nie wielkiego jak Arnold [Schwarzenegger], ale bardziej dzikiego, agresywnego, bardzo giętkiego i atletycznego”.

Gwiazdor przyznaje: Byłem zajęty obsesyjnym uwielbieniem dla ciała

Dążenie do konkretnego wyglądu szybko przestało być dla Stallone’a zwykłym elementem pracy nad rolą. Aktor przyznał, że jego podejście przerodziło się w obsesję. „Potem to stało się obsesją. Naprawdę okropną” – powiedział.

Stallone ujawnił, że w czasie pracy nad „Rockym III” jego poziom tkanki tłuszczowej miał spaść do zaledwie 2,6 proc. W tym okresie zmagał się również z bulimią. „Doszło do tego, że popadłem w bulimię. Słyszeliście to tutaj pierwsi. Podczas kręcenia Rocky'ego III zeszłem do 2,6% tkanki tłuszczowej”.

Aktor przyznał, że przestał kontrolować swoje zachowanie wokół wyglądu i formy. „Nie mogłem niczego utrzymać w ryzach” – kontynuował. „Albo po prostu nie chciałem tego utrzymać w ryzach, bo byłem tak zaabsorbowany utrzymaniem formy, dosłownie obsesyjnym uwielbieniem dla ciała”.

Stallone powiedział również wprost, że podczas budowania i utrzymywania sylwetki korzystał ze sterydów. Według aktora osiągnięcie oczekiwanego wyglądu bez tego rodzaju środków było dla niego niemożliwe.

„Nikt nie robi tego bez dodatków i narkotyków, kropka. Nie obchodzi mnie, co mówią. Nie jesteś przecież ćpunem, ale jeśli zamierzasz ćwiczyć i starać się utrzymać formę przez sześć miesięcy bez przerwy, jedząc jogurt i budyń, to nic z tego nie wyjdzie”.

Cena wyglądu. Dziewięć operacji kręgosłupa i kolejne zabiegi

Jednocześnie Stallone podkreślił, że utrzymywanie takiej formy miało swoją cenę. Konsekwencje wieloletniego obciążania organizmu są dla aktora odczuwalne do dziś. Stallone przeszedł dziewięć operacji kręgosłupa, dwie operacje barku oraz trzy operacje odcinka szyjnego. „Znęcałem się nad swoim ciałem. Przeszedłem dziewięć operacji kręgosłupa, dwie operacje barku, trzy operacje szyjne. Wszystko jest połączone drutem, ale nadal chcę pozostać w dobrej formie” – powiedział.

Przełomem miał być dla niego film „Cop Land” z 1997 roku. Stallone musiał w nim zagrać człowieka, który nie był najsilniejszą osobą w swoim otoczeniu. Jak wspomina, właśnie wtedy poczuł pewnego rodzaju ulgę i uwolnienie od presji związanej z wyglądem. Mimo doświadczeń Stallone nie zamierza całkowicie rezygnować z aktywności fizycznej. W wieku 80 lat nadal chce pozostawać w dobrej formie, choć przyznaje, że wymaga to od niego dodatkowych środków. „Jestem w miarę sprawny” – mówi o swoim ciele w wieku 80 lat. „Ale biorę mnóstwo tabletek, żeby utrzymać formę. To ma swoją cenę”.

Dziś aktor inaczej patrzy na decyzje, które podejmował w przeszłości. Z perspektywy czasu uważa, że nie musiał samodzielnie dźwigać całego ciężaru związanego z wykonywaniem filmowych wyczynów. „Gdybym mógł to zrobić jeszcze raz, powiedziałbym: »Niech ktoś inny niesie sztandar i sam robi wyczyny«. Nie wiem, dlaczego ciągle robiłem sobie krzywdę”.

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