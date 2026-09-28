Pamiętasz te hity z lat 90.? Sprawdzamy, co dziś robią ich wykonawcy

Niektóre stały się hymnami imprez, inne wracają w filmach, reklamach i playlistach, a jeszcze inne regularnie pojawiają się podczas wieczorów karaoke. Ich wykonawcy nie zawsze jednak pozostali na pierwszym planie. Co dziś robią gwiazdy 10 wielkich hitów z tamtej dekady?

O dziwo, niektórzy wciąż utrzymują się z muzyki. Inni wybrali życie w prywatnym zaciszu albo zajęli się zupełnie nową formą twórczości. Cokolwiek by teraz jednak nie robili, na zawsze, a przynajmniej na długo pozostaną w naszej pamięci. Za sprawą jednego utworu, który wciąż brzęczy nam w uszach.

House of Pain „Jump Around”



„Jump Around” trafiło do słuchaczy w 1992 roku i szybko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych imprezowych przebojów hip-hopowych. Utwór grupy House of Pain dotarł do trzeciego miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a także do szóstego miejsca w Irlandii i ósmego w Wielkiej Brytanii. Zespół nie zdołał jednak powtórzyć tego sukcesu przy kolejnych wydawnictwach. Po premierze trzeciego albumu „Truth Crushed to Earth Shall Rise Again” w 1996 roku grupa się rozpadła. Jej członkowie poszli własnymi drogami. Everlast rozpoczął udaną karierę solową, natomiast DJ Lethal dołączył do Limp Bizkit. Danny Boy kontynuował działalność jako solowy raper, a także zajął się aktorstwem. House of Pain powróciło jeszcze na krótko w 2010 roku podczas światowego tournée oraz ponownie w 2017 roku.



Babybird „You‘re Gorgeous”



W 1996 roku Babybird podbiło brytyjskie listy przebojów piosenką „You're Gorgeous”. Projekt, którego liderem był brytyjski muzyk i pisarz Stephen Jones, początkowo funkcjonował jako solowe przedsięwzięcie lo-fi, zanim przekształcił się w pełnoprawny zespół. Utwór wyróżniał się kontrastem między mrocznym tekstem a popowym refrenem. Piosenka dotarła do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów i stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych alternatywnych hitów dekady. Po rozwiązaniu zespołu w 2000 roku Stephen skoncentrował się na karierze solowej. Babybird zostało jednak reaktywowane w 2005 roku, kiedy pojawił się nowy materiał i zespół ruszył w trasę. W 2013 roku Jones ogłosił zakończenie projektu. Nadal publikuje muzykę w serwisie Bandcamp, a także zajmuje się pisaniem beletrystyki.



New Radicals „You Get What You Give”



„You Get What You Give” było pierwszym singlem i największym przebojem New Radicals. Utwór pochodził z jedynego albumu amerykańskiej grupy, „Maybe You've Been Brainwashed Too”. Piosenka zajęła 36. miejsce na Billboard Hot 100, a w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie znalazła się w pierwszej dziesiątce. Zespół rozpadł się rok później, ale powrócił w 2021 roku podczas parady inauguracyjnej prezydenta Joe Bidena. Powodem był fakt, że „You Get What You Give” należało do ulubionych piosenek zmarłego syna Bidena, Beau. Od tego czasu słuch o nich zaginął.



Right Said Fred „I‘m Too Sexy”



Przebój brytyjskiego zespołu Right Said Fred w 1991 roku dotarł do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów, a na szczycie zestawień znalazł się między innymi w USA, Kanadzie i Australii. Piosenka początkowo była odrzucana przez wiele wytwórni, ale ostatecznie stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych popowych hitów swojej epoki. W 2023 roku znalazła się także na zestawieniu „Najlepszych piosenek pop wszech czasów” magazynu Billboard. Bracia Fred i Richard Fairbrass odnieśli jeszcze sukces w Wielkiej Brytanii dzięki „Deeply Dippy”, jednak żaden kolejny utwór nie osiągnął skali popularności „I'm Too Sexy”. Zespół wydał dziewiąty album studyjny „Exactly!” w 2017 roku. W tym samym czasie bracia zostali uznani za współautorów piosenki Taylor Swift „Look What You Made Me Do”, która nawiązywała do melodii i rytmu ich przeboju.



OMC „How Bizarre”



„How Bizarre” było największym międzynarodowym sukcesem nowozelandzkiej grupy OMC. Piosenka łączyła elektroniczny pop z elementami muzyki hiszpańskiej i trafiła na szczyty list przebojów w wielu krajach. W Nowej Zelandii zespół miał również inne popularne utwory, między innymi „On the Run”, jednak na świecie OMC pozostało kojarzone przede wszystkim z jednym wielkim przebojem. Grupa nigdy oficjalnie się nie rozwiązała, ale nie wydała kolejnego albumu. W 2007 roku na krótko powróciła z piosenką „4 All of Us”, nagraną z aktorką Lucy Lawless. Założyciel zespołu Phil Fuemana zmarł w 2005 roku, a wokalista Pauly Fuemana w 2010 roku. „How Bizarre” zyskało drugie życie w 2020 roku, kiedy piosenka zdobyła popularność na TikToku.



4 Non Blondes „What‘s Up?”



„How Bizarre” było największym międzynarodowym sukcesem nowozelandzkiej grupy OMC. Piosenka łączyła elektroniczny pop z elementami muzyki hiszpańskiej i trafiła na szczyty list przebojów w wielu krajach. W Nowej Zelandii zespół miał również inne popularne utwory, między innymi „On the Run”, jednak na świecie OMC pozostało kojarzone przede wszystkim z jednym wielkim przebojem. Grupa nigdy oficjalnie się nie rozwiązała, ale nie wydała kolejnego albumu. W 2007 roku na krótko powróciła z piosenką „4 All of Us”, nagraną z aktorką Lucy Lawless. Założyciel zespołu Phil Fuemana zmarł w 2005 roku, a wokalista Pauly Fuemana w 2010 roku. „How Bizarre” zyskało drugie życie w 2020 roku, kiedy piosenka zdobyła popularność na TikToku.



Len „Steal My Sunshine”



„Steal My Sunshine” było jednym z najbardziej charakterystycznych hitów lata 1999 roku. Kanadyjski duet Len połączył w nim lo-fi sample z hip-hopowymi rytmami, tworząc utwór trudny do przypisania do jednego gatunku. Piosenka wcześniej pojawiła się na ścieżce dźwiękowej filmu „Go” z 1996 roku z Katie Holmes. Jej popularność sprawiła jednak, że później została wydana jako singiel. Len nie zdołał powtórzyć światowego sukcesu „Steal My Sunshine”, ale kontynuował działalność muzyczną do 2008 roku. Marc i Sharon, będący rodzeństwem, spotkali się ponownie w 2012 roku, by nagrać piąty i ostatni album zespołu „It's Easy If You Try”. Marc prowadzi obecnie firmę wydawniczą zajmującą się muzyką, Inside Music Publishing. Sharon zdecydowała się natomiast na życie prywatne.



MACARENA ORIGINAL MUSIC DANCE 1990 Los del Río 'Macarena'



„Macarena” stała się światowym fenomenem. Hiszpański duet Los Del Río wydał piosenkę po raz pierwszy w 1993 roku, a dwa lata później utwór został zremiksowany przez Bayside Boys. To właśnie ta wersja przyniosła grupie międzynarodową sławę. Piosenka przez 14 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na Billboard Hot 100. Inspiracją do jej powstania była wenezuelska tancerka Diana Patricia Cubilla. Antonio Romero Monge i Rafael Ruiz Perdigones tworzący Los Del Río byli aktywni na hiszpańskojęzycznej scenie muzycznej już wcześniej. Od momentu powstania zespołu w 1967 roku wydali ponad 20 albumów. Grupa nadal koncertuje, świętując 60-lecie swojej kariery. „Macarena” wciąż pojawia się także w filmach i reklamach.



Lisa Loeb „Stay (I Missed You)”



Lisa Loeb była jeszcze mało znaną wokalistką i gitarzystką, gdy w 1994 roku jej piosenka „Stay (I Missed You)” niespodziewanie stała się wielkim przebojem. Pomogło w tym pojawienie się utworu w filmie „Orbitowanie bez ckru” z Ethanem Hawke'em i Winoną Ryder. Hawke był przyjacielem Loeb i przekazał piosenkę reżyserowi Benowi Stillerowi, uznając, że idealnie pasuje do emocjonalnego klimatu filmu. Akustyczna folk-rockowa ballada, inspirowana osobistymi doświadczeniami wokalistki związanymi z rozstaniem, dotarła na pierwsze miejsce Billboard Hot 100. Loeb kontynuowała karierę muzyczną i regularnie występuje na koncertach. W 2024 roku nagrała z The Hollow Trees wspólny album dla dzieci „That's What It's All About”. Pojawiła się także w kilku produkcjach aktorskich, między innymi w serialu „Różowe lata 90.” z 2024 roku.



Lou Bega – Mambo No. 5 (A Little Bit of...)



W 1999 roku Lou Bega podbił świat dzięki „Mambo No. 5”. Piosenka dotarła do trzeciego miejsca Billboard Hot 100 i przyniosła artyście nominację do Grammy w kategorii „Best Male Vocal Pop Performance”. Za tym przebojem kryje się jednak znacznie starsza kompozycja. Utwór Bega wykorzystuje samplowaną wersję instrumentalnego „Mambo No. 5” autorstwa kubańskiego muzyka Dámaso Péreza Prado, wydanego pierwotnie w 1949 roku. Choć artysta jest często określany mianem wykonawcy jednego przeboju, utrzymał aktywność koncertową w Europie i popularność w swoim kraju. Jego najnowszy album „90s Cruiser” ukazał się w 2021 roku. Lou Bega nadal publikuje również remiksy swoich najbardziej znanych utworów w serwisach streamingowych. Czytaj też:

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