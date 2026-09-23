Jak zastąpić serial z oceną 8,4/10? To 10 perełek dla fanów tej epickiej historii

Choć epicki serial „Wikingowie” zakończył się w 2020 roku – niczym wojownik wyprawiony w ostatnią drogę na płonącej łodzi – jego historia wciąż trwa. Produkcja, uznawana za jedną z najważniejszych i najlepiej ocenianych przedstawicielek gatunku w XXI wieku, doczekała się spin-offów, a jej popularność nie słabnie. Na tym jednak nie kończy się lista propozycji dla fanów nordyckich sag. Istnieje wiele innych wysoko ocenianych seriali, które przypominają „Wikingów” klimatem, rozmachem i tematyką – a o części z nich być może jeszcze nie słyszeliście lub po prostu nie mieliście okazji ich obejrzeć.

Jeśli tęsknicie za „Wikingami” i zamiast kolejnego maratonu wszystkich sześciu sezonów macie ochotę na coś nowego, przygotowaliśmy zestawienie seriali, które mogą wypełnić tę pustkę. Znajdziecie tu produkcje oddające podobny klimat – pełne brutalnych starć, historycznego rozmachu, politycznych rozgrywek i rodzinnych intryg napędzanych żądzą władzy. Nie zabraknie również tytułów, w których w zupełnie nowych rolach pojawiają się aktorzy doskonale znani fanom „Wikingów”. Niezależnie od tego, czy szukacie kolejnej epickiej sagi, mocnych scen walki, intryg na dworach i polach bitew, czy po prostu chcecie zobaczyć swoich ulubionych aktorów w nowych odsłonach – na tej liście z pewnością znajdziecie coś dla siebie.

10 seriali podobnych do kultowej sagi „Wikingowie”. Są w sieci

„Barbarzyńcy” (Netflix)



Rzymski oficer jest rozdarty między imperium, które go wychowało, a własnym ludem. Ten wewnętrzny konflikt doprowadzi do starcia, którego historia nigdy nie zapomni.



„Wychowane przez wilki” (HBO Max)



Serial, którego producentem wykonawczym jest Ridley Scott, opowiada o dwóch androidach, które mają za zadanie wychowywać ludzkie dzieci na tajemniczej, dziewiczej planecie. Kiedy religijne konflikty zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu prężnej ludzkiej kolonii, androidy przekonują się, że kontrolowanie ludzkich wierzeń jest trudnym i niebezpiecznym zadaniem.



„Gra o tron” (HBO Max)



Siedem Królestw Westeros to kraina przypominająca średniowieczną Europę, w której lato trwa przez dziesięciolecia, a zima może panować dłużej niż żyje człowiek. Dwie potężne rodziny są uwikłane w walkę o władzę na śmierć i życie. Nie ma w niej miejsca na honor i litość. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają czteroma stronami Królestw, a zażarta walka o Żelazny Tron niesie ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje.



„Upadek królestwa” (Netflix)



Jest rok 872, kiedy Wielka Brytania, podzielona na wiele samodzielnych królestw, zmagała się z najazdem Duńczyków. Coraz bardziej samotnym królestwem Wessex rządzi król Alfred (David Dawson). W tych trudnych czasach żyje Uhtred (Alexander Dreymon). Syn saksońskiego szlachcica, został porwany przez Duńczyków i wychowany na wojownika. Teraz musi wybierać między krajem narodzin i ludźmi, którzy go wychowali, na każdym kroku poddawany jest próbom lojalności. Kim jest? Sasem czy Duńczykiem. W duchu czuje się synem Brytanii, krocząc więc niebezpieczną ścieżką między skłóconymi nacjami, będzie miał swój udział w narodzinach nowego narodu, by ostatecznie odzyskać ziemie swoich przodków.



„Norsemen” (Netflix)



790 rok, Norwegia. Dowództwo w wiosce Norheim przejmuje Olav (Henrik Mestad), brat prawowitego wodza Orma (Kåre Conradi). Wraz z nowym przywódcą do wioski przybywa rozkapryszony rzymski niewolnik Rufus (Trond Fausa), mający ambicje zmienić miejscowość w kulturową stolicę. Plany co do Norheim ma również przebiegła żona Olava, Hildur (Marian Saastad Ottesen). Tymczasem najazd na wioskę pełną fajtłapowatych bohaterów planuje rozczący sobie prawa do terenu jarl Varg (Jon Øigarden).



„Templariusze” (CDA)



Porywający serial o templariuszach – najbardziej tajemniczym i wpływowym zakonie rycerskim czasów średniowiecza. Założony na początku XII wieku Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona, czyli templariuszy, wyrasta na jedną z najbardziej wpływowych i majętnych organizacji kościelnych w średniowiecznej Europie. Jednym z podstawowych zadań zakonników jest ochrona Świętego Graala oraz Ziemi Świętej. Sir Landry (Tom Cullen), członek zakonu i niezwykle dzielny wojownik, stara się ze wszystkich sił przewodzić walecznym braciom i wypełniać swoją powinność wobec Boga i króla.



„Piraci” (Prime Video)



Złota Era piratów dobiega końca. Dawna brytyjska kolonia, New Providence, jest teraz wyspą, na której rządzi kilku najgroźniejszych spośród pirackich kapitanów. Budzącym największą grozę jest Kapitan Flint (Toby Stephens). Okres bezprawia nie trwa jednak długo, gdyż Brytyjczycy powracają na utracone tereny. Piraci muszą walczyć o przetrwanie z najeźdźcą jednak nie jest to jedyny przeciwnik z jakim muszą się mierzyć. Rozpoczyna się walka o władzę oraz wpływy w pirackim świecie. Akcja serialu umiejscowiona jest 20 lat przed wydarzeniami jakie opisał w „Wyspie Skarbów” Robert Louis Stevenson.



„Spartakus: Krew i piach” (Netflix, Canal+, Player, Prime Video)



Spartakus (Andy Whitfield) jest trackim wojownikiem. Jego wioska sprzymierza się z Rzymem w celu wybicia wspólnych wrogów. Dowodzący wojskami legat, Claudius Glaber (Craig Parker), to nieuznający sprzeciwu despota. Pewnego dnia, Spartakus odmawia dalszego marszu i upokarza legata. Po powrocie do domu, zabiera swoją ukochaną żonę Surę (Erin Cummings) i ucieka na południe. Zostają jednak złapani, skazani na niewolę i rozdzieleni. Legat zabiera Spartakusa do rodzinnej Kapui i rozkazuje gladiatorom zabić go na miejskiej arenie. Trak pokonuje przeciwników i zyskuje sobie uwielbienie tłumu, który żąda dla niego łaski. Zostaje kupiony przez Batiatusa (John Hannah), właściciela szkoły gladiatorów, który dostrzega w nim talent, indywidualizm i buntownicze usposobienie. Spartakus nie wie jeszcze, że dzięki tym cechom przeciwstawi się niesprawiedliwości i zjednoczy wokół siebie armię niewolników, która przez dwa lata będzie walczyć z wojskami Republiki.



„Wiedźmin” (Netflix)



Epicka opowieść na podstawie kultowej sagi fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Geralt z Rivii, samotny zabójca potworów, usiłuje odnaleźć się w świecie, w którym ludzie bywają gorsi niż bestie, na które poluje. Przeznaczenie splata jego losy z potężną czarodziejką i skrywającą groźną tajemnicę młodą księżniczką. Razem muszą stawić czoła licznym zagrożeniom na pogrążającym się w chaosie Kontynencie.



„Wikingowie: Walhalla” (Netflix)



Akcja serialu „Wikingowie: Walhalla” toczy się ponad 1000 lat temu, na początku XI wieku, i opowiada o legendarnych przygodach najsłynniejszych wikingów, czyli Leifa Erikssona (Sam Corlett), jego ognistej i zawziętej siostry Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) oraz ambitnego nordyckiego księcia Haralda Sigurdssona (Leo Suter). Gdy napięcie między wikingami i angielską rodziną królewską sięga krwawego zenitu, a sami wikingowie ścierają się między sobą z powodu sprzecznych wierzeń chrześcijańskich i pogańskich, ta trójka wyrusza w epicką podróż przez oceany i pola bitewne, od Kattegat do Anglii i dalej, aby walczyć o przetrwanie i chwałę. Saga „Wikingowie: Walhalla”, która rozpoczyna się ponad sto lat po zakończeniu wydarzeń opowiedzianych w oryginalnym serialu, to mieszanka prawdy historycznej i dramatu z mocną, wartką akcją. Czytaj też:

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