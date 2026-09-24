Oceny 8/10 i wyższe. 30+ najwyżej ocenianych seriali na Netflix

Nie każdy dobrze oceniany serial jest wart kilku wieczorów życia. Ale jeśli ma 8/10 lub więcej, przynajmniej jest spora szansa, że nie będziesz żałować czasu spędzonego przed ekranem. Zebraliśmy ponad 30 takich tytułów dostępnych na Netflix – od głośnych produkcji, które zna niemal każdy, po seriale, które łatwo przegapić wśród setek innych propozycji. Jeśli właśnie odpaliłeś serwis i po raz kolejny nie wiesz, co włączyć, być może odpowiedź znajdziesz poniżej.

Seriale z oceną 8/10 i wyższą na Netflix. Największe hity serwisu

„Chicago P.D.”



Perypetie policjantów z dwóch różnych sekcji komisariatu 21 – mundurowych ze służby patrolowej oraz detektywów z wydziału wywiadowczego. Szefem tego ostatniego jest sierżant Hank Voight (Jason Beghe), który nie ma oporów przed naginaniem zasad, jeśli dzięki temu sprawiedliwości stanie się zadość. Jego przeciwieństwem jest detektyw Antonio Dawson (Jon Seda), będący prawdziwym wzorem dla innych pracowników wydziału. Pomimo dzielących ich różnic funkcjonariusze łączą siły i każdego dnia przeciwstawiają się kryminalistom w Chicago.



„The Chosen. Wybrani”



Jezus, rozpoczyna swoją misję dokonując wielu cudów. Ludzie, którzy go spotykają, jeszcze nie wiedzą, że to początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii i na zawsze zmieni świat.



„Rząd”



Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.



„The Get Down”



Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.



„Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



„1883”



Prequel serialu „Yellowstone” opowiada o rodzinie Duttonów, która wyrusza w podróż przez Wielkie Równiny, by umknąć przed biedą i znaleźć lepszą przyszłość w stanie Montana.



„Upadek królestwa”



Osierocony i wychowany przez Wikingów Uhtred z Bebbanburga walczy pod wodzą króla Alfreda Wielkiego, próbując odzyskać ziemie swoich przodków oraz zjednoczyć lud Wysp Brytyjskich.



„Jak nas widzą”



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial „Jak nas widzą” przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili.



„Brooklyn 9-9”



To opowieść o grupie błyskotliwych policjantów, którym wyraźnie brakuje dyscypliny i przywódcy. Na co dzień zajmują się głównie niezdrową rywalizacją, plotkowaniem, flirtowaniem i dokuczaniem sobie wzajemnie. Sytuacja ulega zmianie, kiedy dowódcą ich posterunku zostaje Ray Holt (Andre Braugher), kapitan z 30-letnim stażem, który przestrzega określonych zasad i tego samego wymaga od podwładnych.



„Chłopaki z baraków”



Pseudodokument jest opowieścią o mocno zakrapianych i pechowych przygodach starych znajomych-recydywistów, Juliana (John Paul Tremblay), Ricky’ego (Robb Wells) i Bubblesa (Mike Smith), którzy organizują swoje przekręty w dzielnicy barakowozów w kanadyjskiej Nowej Szkocji – o ile oczywiście nie siedzą właśnie za kratami. Pomysły chłopaków – jak na przykład ten, żeby hodować zioło tuż pod nosem byłego policjanta Jima (John Dunsworth) – nie należą do najmądrzejszych. Ci delikwenci zasługują jednak na słowa uznania za wytrwałość w dążeniu do zbicia fortuny.



„Outlander”



Zrealizowany na podstawie bestsellerowej serii książek Diany Gabaldon serial „Outlander”, którego producentem wykonawczym jest Ronald D. Moore, łączy w sobie różne gatunki, takie jak romans, science-fiction, historia i przygoda. Claire Randall, która w czasie II wojny światowej była brytyjską sanitariuszką, wraca z frontu i spędza z mężem urlop w Szkocji. Tam niespodziewanie zostaje przeniesiona w czasie do roku 1743. Zmuszona okolicznościami do poślubienia szkockiego buntownika Jamiego Frasera jest rozdarta wewnętrznie między lojalnością i miłością do dwóch mężczyzn, których jest żoną w różnych czasach. Teraz Claire musi dostosować swój nowoczesny sposób myślenia do XVIII-wiecznego świata unikając zagrożeń ze strony bezlitosnych brytyjskich żołnierzy, zmagać się z niestabilną polityką klanową i okrutnym procesem czarownic. Ostatecznie odkrywa, że istnieje los gorszy od śmierci i musi zrobić wszystko, by ocalić Jamiego - tak jego serce, jak i duszę.



„Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



„Heweliusz”



13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.



„Shameless”



Fiona sama wychowuje piątkę rodzeństwa, gdyż jej matka zostawiła rodzinę, zaś ojciec jest nieustannie pijany.



„The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



„Biuro”



Serial oparty jest na na popularnej brytyjskiej serii o tym samym tytule. Podobnie jak oryginał, śledzi codzienne życie grupy pracowników pewnego biura zarządzanego przez managera regionalnego Michaela Scotta, który myśli, że jest najzabawniejszym i najrówniejszym szefem na świecie – co czyni go okropnym i nieznośnym. Całe biuro wiecznie się martwi, czy będą zwolnienia, czy będzie jakiś romans w biurze i czy Michael kiedykolwiek się zamknie.



„Zadzwoń do Saula”



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Gambit królowej”



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„W garniturach”



Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.



„Dark”



„Dark” to niezwykła saga rozgrywająca się we współczesnych Niemczech. Zaginięcie dwojga małych dzieci wydobywa na światło dzienne skrywane sekrety czterech rodzin i zaburzone relacje pomiędzy ich członkami. Wypadki przedstawione w dziesięciu godzinnych odcinkach przybierają nadprzyrodzony obrót niepozostający bez związku z wydarzeniami, które miały miejsce w miasteczku w 1986 r.



„Narcos”



Ten naturalistyczny, mocny serial przedstawia prawdziwą historię narkotykowych bossów z końca lat 80. oraz wysiłki stróżów prawa, które prowadzą do brutalnej konfrontacji. Serial dokumentuje wiele często sprzecznych ze sobą interesów różnych grup społecznych: prawników, polityków, policji, wojska i zwykłych ludzi, które ścierają się w walce o kontrolę nad rynkiem jednego z najcenniejszych towarów świata – kokainy.



„Peaky Blinders”



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



„Wikingowie”



Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy łupieżcze odbywały się nie tylko na wschód, ale także w kierunku przeciwnym.



„Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„Dexter”



Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.



„House of Cards”



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



„Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



„Stranger Things”



W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.



„Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



„Dr House”



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom. Czytaj też:

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