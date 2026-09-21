Nowy serial HBO Max przyciągnie Polaków! 50-letnia rozwódka zaczyna od nowa

W serialu „Druga młodość”, nowości od HBO Max, główną rolę gra Sharon Horgan („Siostry na zabój”, „Katastrofa”, „Pan i Pani Smith”, „Nieznośny ciężar wielkiego talentu”), która jest zresztą też jego pomysłodawczynią, scenarzystką oraz producentką wykonawczą.

Nowość od HBO Max. Tym razem to komedia

„Druga młodość” opowiada historię 50-letniej rozwódki, która próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Próbując znaleźć miłość lawiruje między opieką nad schorowanymi rodzicami a wychowywaniem syna, który teoretycznie powinien być już dorosły. Zobaczcie oficjalny zwiastun serialu:

Oprócz Sharon Horgan jako Alex, w serialu zagrali między innymi: Rupert Friend (Patrick), Sharlene Whyte (Sam), Aran Murphy (Ruari) oraz Robbie Gee (Frank).

„Druga młodość”. Kiedy nowe odcnki na HBO Max?

Dwa premierowe odcinki nowej produkcji HBO Original „Druga młodość” są już dostępne w serwisie HBO Max. Produkcję będzie można obejrzeć również na antenie HBO o godz. 21:00. Serial liczy osiem odcinków, a kolejne z nich będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 2 listopada.

Czytaj też:

Lawina nowości od HBO Max w tym tygodniu! Aż 16 premier Czytaj też:

Netflix ma genialne nowości w tym tygodniu. Ale to ten thriller wygra starcie