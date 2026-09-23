2 mocne nowości na Netflix i 3 na HBO Max. To od dziś obejrzymy

W środę 23 września dwie najpopularniejsze platformy streamingowe w Polsce dodały do swoich bibliotek nowości. Na Netflix wpada nowy program rozrywkowy, w którym jedna osoba wygra nagrodę, która odmieni na zawsze jego życie. Pojawi się też nowy brazylijski serial o adwokatce, która chce uwolnić mężczyznę niesłusznie skazanego na więzienie. HBO Max ma z kolei dwie mocne propozycje filmowe, a także dokument o jednej z najbardziej znanych kulturystek na świecie.

Nowości na HBO Max i Netflix. Co dziś warto włączyć?

„Wonka: Złoty Los” (Netflix)



Dwunastu szczęśliwych zdobywców Złotych Losów, każdy wraz z wybraną przez siebie osobą, przekroczy bramy fabryki czekolady Wonki i wkroczy do świata czystej wyobraźni, przepysznych zabaw i nieoczekiwanych wyzwań. Po wejściu do środka uczestnicy będą musieli zmierzyć się z serią gier, testów i pokus przygotowanych przez Wonkę, które sprawdzą ich sprawność fizyczną, umysłową i standardy moralne. W tym eksperymencie społecznym o wysoką stawkę uczestnicy będą przemierzać cudowny i nieprzewidywalny krajobraz fabryki, dostosowując się do sytuacji, opracowując strategie i stawiając czoła nieznanemu, jednocześnie udowadniając, że mają instynkt, odporność i charakter pozwalające im przetrwać — i zwyciężać — w chaosie. Ostatecznie tylko jednemu z uczestników uda się wygrać nagrodę Wonki, która odmieni jego życie.



„Habeas corpus” (Netflix)



Pragnąc odkupić błędy przeszłości, Inez, nieustraszona adwokatka specjalizująca się w sprawach karnych, obecnie wykładowczyni na uniwersytecie, postanawia uwolnić młodego mężczyznę niesłusznie skazanego na więzienie. Nie wie jednak, że wśród studentów wyznaczonych do pomocy znajduje się nieustępliwa Marina, główna ofiara dawnego błędu Inez, przez który jej własna matka niesłusznie trafiła za kratki.



„Porwanie Arabelli” (HBO Max)



Włoszka o imieniu Holly jest przekonana, że żyje nie swoim życiem. Spotkanie z 7-letnią dziewczynką sprawia, że zaczyna patrzeć na siebie inaczej.



„Zion” (HBO Max)



Chris prowadzi beztroskie życie na Gwadelupie, lecz wszystko zmienia się, gdy znajduje porzucone niemowlę.



„Syrena: Głosy Shelley Beattie” (HBO Max)



Opowieść o życiu, karierze i zmaganiach ze zdrowiem psychicznym Shelley „Siren” Beattie, aktorki i gwiazdy American Gladiators. Czytaj też:

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