„Akademia Crookhaven” nadchodzi. Tajna szkoła dla młodych przestępców

W tej szkole złodziejski spryt i przestępcze talenty mają służyć nie prywatnym korzyściom, lecz przywracaniu światu równowagi. Serial „Akademia Crookhaven”, oparty na popularnej serii książek J.J. Arcanjo, już w październiku zadebiutuje w telewizji.

„Akademia Crookhaven”. Nietypowa szkoła dla młodych przestępców

Serial przenosi widzów do tajnej szkoły, w której kształcą się młodzi adepci przestępczego fachu. Uczniowie, określani mianem „Crooklings”, rozwijają swoje niezwykłe zdolności, ale cel ich nauki jest daleki od tego, czego można byłoby się spodziewać po takiej placówce. Ich zadaniem jest czynienie dobra oraz przywracanie światu równowagi, sprawiedliwości i porządku.

Historia odwraca znany schemat opowieści o nastolatkach i szkolnym życiu. W centrum wydarzeń znalazły się kwestie tożsamości, lojalności oraz relacji między ludźmi, którzy stają się dla siebie rodziną z wyboru. Nie brakuje przy tym tajemnic i zwrotów akcji, a moralność bohaterów nie zawsze daje się łatwo podzielić na biel i czerń.

Gabriel kontra Penelope. Walka o Crooked Cup

Głównym bohaterem produkcji jest Gabriel, genialny kieszonkowiec grany przez Lucasa Leacha. Jego najważniejszą rywalką zostaje Penelope, córka dyrektora szkoły, w którą wciela się Carmel Laniado.

Gabriel i Penelope wraz z grupą ośmiorga młodych uczniów pochodzących z różnych stron świata rywalizują o prestiżowy Crooked Cup. Ich szkolna konkurencja szybko okazuje się jednak tylko częścią większej historii. Bohaterowie muszą zmierzyć się także z tajemniczym i przerażającym przeciwnikiem znanym jako The Nameless.

„Akademia Crookhaven”. Kiedy premiera w TV?

„Akademia Crookhaven” liczy osiem odcinków. W obsadzie znalazło się zarówno doświadczone grono aktorów, jak i przedstawiciele młodego pokolenia. W serialu występują Dougray Scott, znany m.in. z „Crime”, „Vigil” i „Enigmy”, Julie Hesmondhalgh („Mr Bates vs The Post Office”, „Coronation Street”, „Broadchurch”), Keith Allen („Płytki grób”, „Trainspotting”, „Kingsman: Złoty Krąg”) oraz Claire Forlani („Joe Black”, „Branża”).

Zdjęcia do serialu realizowano w Irlandii Północnej. Za telewizyjną adaptację książek J.J. Arcanjo odpowiada Justin Young, scenarzysta i producent związany m.in. z „Śmiercią pod palmami”, „Sanditon” oraz „Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza”.

Produkcję przygotowało BBC Studios Kids & Family dla BBC, przy wsparciu Northern Ireland Screen. Za stronę kreatywną odpowiada Tali Walters, producentem wykonawczym jest Mark Freeland, a reżyserię powierzono Jonowi Eastowi, znanemu z „Obsesji Eve” i „Downton Abbey”, oraz Jamie’emu Magnusowi Stone’owi, który pracował przy „Doctor Who”. Producentem jest Leon McGeown-Fee.

„Akademia Crookhaven” zadebiutuje na kanale SciFi 7 października o godz. 21:00. Premierowo zostaną pokazane dwa odcinki. Kolejne będą emitowane w każdą środę, aż do dwuczęściowego finału sezonu 30 października.

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