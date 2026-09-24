3 nowości na Netflix i 3 na HBO Max. Od dziś lawina dobrych premier

W czwartek 24 września zaroiło się od premier. Sześć nowości wpadło na najpopularniejsze w Polsce platformy – Netflix i HBO Max. Wśród nich między innymi film z Adamem Driverem w głównej roli i aż dwa nowe serialowe thrillery. Debiutuje też perełka dla fanów zespołu Queen i obiecujący kryminał. Rozpiskę wszystkich nowości znajdziecie poniżej.

Netflix i HBO Max z nowościami. Dziś zatrzęsienie premier

„Queen Rock Montreal” (HBO Max)



Queen występuje podczas historycznego koncertu z 1981 roku, prezentując swoje największe przeboje i porywając publiczność niezapomnianym show.



„Kłamstwo idealne” (HBO Max)



W świecie, w którym wszyscy mówią prawdę, pewien nieudacznik odkrywa, że kłamstwo ma swoje dobre strony.



„Raport” (HBO Max)



Pracownik senatu Daniel J. Jones prowadzi śledztwo w sprawie programu zatrzymań oraz przesłuchań CIA po 11 września i odkrywa szokujące tajemnice.



„Urojenia” (Netflix)



Produkcja opowiada o ojcu zmagającym się z demencją, który staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa.



„Inny świat” (Netflix)



„Inny świat” powraca na kampus Hillman College z nowym pokoleniem studentów i dobrze znanymi bohaterami. W centrum wydarzeń znajduje się Deborah Wayne (Maleah Joi Moon) — najmłodsza córka Whitley i Dwayne’a, wychowana pod troskliwym okiem rodziców marzycielka o wielkim sercu i zamiłowaniu do bycia w centrum uwagi, która dopiero odnajduje własną drogę na uczelni.



„Moi smutni zmarli” (Netflix)



Serial o kobiecie w śpiączce po ataku, która musi walczyć o życie przy pomocy pielęgniarza słyszącego zmarłych. Czytaj też:

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