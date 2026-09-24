Zatrzęsienie premier na jednej platformie! Na dniach genialne nowości

Fanów uniwersum „Yellowstone” ucieszy powrót „Marshals”. Tydzień później w serwisie zadebiutuje „The Five Star Weekend” z Jennifer Garner w roli głównej. Ze słonecznego Nantucket przeniesiemy się następnie do Tulsy w Oklahomie, gdzie Sylvester Stallone powróci jako Dwight Manfredi w czwartym sezonie „Tulsa King”. Miesiąc serialowych premier zamknie drugi sezon serialu „Dexter: Zmartwychwstanie”. Laureat Złotego Globu Michael C. Hall ponownie wcieli się w postać kultowego seryjnego zabójcy Dextera Morgana.

W tym miesiącu nie zabraknie również filmowych premier. Zadebiutuje ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover o macierzyństwie, przebaczeniu i sile miłości. Widzowie będą mogli zobaczyć nowy thriller z nominowaną do Oscara Rosamund Pike oraz trzykrotnym laureatem nagrody Emmy Matthew Rhysem. W serwisie nie zabraknie także propozycji idealnie wpisujących się w halloweenowy klimat. Wśród wielu przyprawiających o dreszczyk tytułów znajdą się m.in. „Czarny telefon 2”, „Krzyk 7” oraz „Rodzina Addamsów”.

SkyShowtime – rozpiska nowości na październik

„The Office PL”, 4. sezon



Śledzimy chaotyczną codzienność pracowników firmy Kropliczanka z Siedlec. Gdy przedsiębiorstwo staje w obliczu kryzysu zagrażającego jego przyszłości, zespół musi znaleźć sposób, by przetrwać.

Premiera: 1 października



„Max i Mali Rycerze”, 2. sezon



Osadzony w średniowiecznym świecie fantasy serial komediowo-przygodowy Max i Mali Rycerze opowiada o Max i jej nietuzinkowej grupie przyjaciół, którzy wyruszają na misję, by ocalić królestwo Byjovii.

Premiera: 3 października



„Marshals”, 2. sezon



W najnowszym sezonie Marshals Luke Grimes ponownie wciela się w postać Kayce’a Duttona. Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals, gdzie wykorzystuje swoje kowbojskie umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas służby w Navy SEAL, by zaprowadzać porządek w Montanie. Kayce i jego współpracownicy – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) oraz Miles Kittle (Tatanka Means) – muszą mierzyć się z psychicznym obciążeniem pracy na pierwszej linii walki z aktami przemocy w regionie, jednocześnie próbując pogodzić wymagające obowiązki z troską o najbliższych. W przypadku Kayce’a są to jego syn Tate (Brecken Merrill), a także zaufani kompani z rezerwatu Broken Rock: Mo (Mo Brings Plenty) i Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Premiera: 9 października – tego dnia w SkyShowtime będzie dostępny pierwszy odcinek. Kolejne będą pojawiały się co tydzień.



„The Five Star Weekend”



Hollis Shaw (nagrodzona Złotym Globem i nominowana do nagrody Emmy Jennifer Garner), znana kulinarna influencerka i autorka bestsellerowych książek o gotowaniu, która słynie z wyśmienitych przepisów doświadcza bolesnej straty, z którą nie potrafi się uporać. Śmierć bliskiej osoby ujawnia pęknięcia w jej z pozoru idealnym życiu – napięcia w małżeństwie, skomplikowaną relację z córką oraz coraz silniejszą potrzebę szukania uznania wśród fanów. Próbując odzyskać równowagę i odnaleźć samą siebie, Hollis wpada na pomysł zorganizowania weekendowego spotkania w swoim domu na wyspie Nantucket. Zaprasza trzy przyjaciółki reprezentujące różne etapy jej życia: dzieciństwo, lata dwudzieste, trzydzieste oraz jedną niespodziewaną uczestniczkę. W luksusowej, nadmorskiej scenerii bohaterki będą musiały spojrzeć inaczej na siebie i swoje życie, gdy ich dotychczasowe przekonania zostaną wystawione na próbę, a na jaw wyjdą skrywane sekrety. Serial jest adaptacją powieści Elin Hilderbrand o tym samym tytule, która znalazła się na liście bestsellerów The New York Times. W obsadzie znaleźli się również Regina Hall, Chloë Sevigny, D'Arcy Carden, Gemma Chan i Timothy Olyphant.

Premiera: 16 października – tego dnia w SkyShowtime będą dostępne pierwsze dwa odcinki. Kolejne będą pojawiały się co tydzień.



„Tulsa King”, 4. sezon



W serialu Tulsa King Dwight (Sylvester Stallone) walczy o zalegalizowanie swojego imperium i ochronę sojuszników, mierząc się jednocześnie z korupcją polityczną, nowymi niebezpiecznymi przeciwnikami oraz dotkliwą osobistą stratą. Każde z trudem wywalczone zwycięstwo przynosi jednak coraz trudniejsze prawdy – o lojalności, przywództwie i cenie ambicji. Kolejne działania wciągają Dwighta coraz głębiej w uliczne instynkty, które próbował zostawić za sobą w Nowym Jorku. Tulsa zamienia się w pole bitwy, a sam Dwight staje się zagrożeniem, którego nikt nie może lekceważyć.

Premiera: 22 października – tego dnia w SkyShowtime będzie dostępny pierwszy odcinek. Kolejne będą pojawiały się co tydzień.



„Avatar: Seven Havens”



Akcja serialu rozgrywa się w świecie zniszczonym przez kataklizm. Młoda Władczyni Ziemi odkrywa, że po Korrze, to właśnie ona została nowym Awatarem. W tych niebezpiecznych czasach tytuł ten nie czyni jej jednak wybawicielką ludzkości, lecz symbolem zagłady. Ścigana zarówno przez ludzi, jak i duchy, wraz ze swoją dawno zaginioną siostrą bliźniaczką, próbuje odkryć tajemnicę własnego pochodzenia. Razem muszą uratować Siedem Przystani, zanim upadną ostatnie bastiony cywilizacji.

Premiera: 17 października – tego dnia w SkyShowtime będą dostępne pierwsze dwa odcinki. Kolejne będą pojawiały się co tydzień.



„Dexter: Zmartwychwstanie”, 2. sezon



W drugim sezonie serialu Dexter Morgan (Michael C. Hall) mierzy się z dwoma zabójcami: jednym owianym złą sławą i drugim, który terroryzuje Nowy Jork w nieprzewidywalny sposób, budząc niepokój wśród mieszkańców. Jednocześnie Dexter stawia czoła swojemu największemu jak dotąd przeciwnikowi – kryzysowi wieku średniego. Tymczasem jego syn, Harrison (Jack Alcott), kontynuuje własną walkę o sprawiedliwość. Obaj muszą zmierzyć się z najmroczniejszym rozdziałem swojego życia. Za serial odpowiada nominowany do nagrody Emmy showrunner i producent wykonawczy Clyde Phillips. Oprócz Michaela C. Halla i Jacka Alcotta w obsadzie ponownie występują Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington i James Remar. W nowym sezonie dołącza do nich również laureat nagród Emmy i Złotego Globu, Brian Cox.

Data premiery: 31 października – tego dnia w SkyShowtime będzie dostępny pierwszy odcinek. Kolejne będą pojawiały się co tydzień.



„Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam”



Bestsellerowa powieść Colleen Hoover doczekała się ekranizacji, która jest opowieścią o macierzyństwie, przebaczeniu i sile miłości. Po udanym spotkaniu z ukochanym, Kenna popełnia błąd, który kosztuje ją utratę wolności. Siedem lat później wraca do rodzinnego miasteczka w Wyoming z nadzieją na odbudowanie swojego życia i odzyskanie szansy na spotkanie z córką, Diem, której nigdy nie miała okazji poznać. W filmie występują Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow i Lainey Wilson, a także Lauren Graham oraz Bradley Whitford.

Premiera: 12 października



„Hallow Road”



Dwoje rodziców odbiera późną nocą niepokojący telefon od swojej nastoletniej córki, która oznajmia, że właśnie przypadkowo potrąciła pieszego. Natychmiast ruszają na miejsce zdarzenia, próbując dotrzeć tam przed innymi. Im dalej zagłębiają się w noc, tym bardziej niepokojące sekrety zaczynają wychodzić na jaw, grożąc rozpadem rodziny. Wkrótce bohaterowie uświadamiają sobie, że być może nie są jedynymi, którzy tej nocy zmierzają w stronę Hallow Road. W filmie występują laureatka Złotego Globu i nominowana do Oscara Rosamund Pike, trzykrotny zdobywca Emmy Matthew Rhys i Megan McDonnell.

Premiera: 30 października Czytaj też:

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