9 perełek z HBO Max i 5 z Netflix. Co nowego obejrzeć w weekend?

Sporo nowości wpadło w tym tygodniu na dwie najpopularniejsze w Polsce platformy streamingowe. Co ciekawe, to HBO Max w tym tygodniu ma więcej premier. W serwisie zadebiutował nowy serial z Jonem Hammem, gwiazdorem „Mad Mena”, a także komedia o losach 50-letniej rozwódki, która zaczyna życie od nowa. W bibliotece pojawiło się też kilka propozycji filmowych z takimi gwiazdami, jak Jennifer Lawrence, Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Michael Shannon czy Austin Butler.

Netflix też ma dla swoich subskrybentów kilka nowych perełek. Obejrzycie między innymi najnowszy thriller, inspirowany prawdziwą historią Teda Kaczynskiego, w którym zagrał uwielbiany aktor Russell Crowe czy gwiazda „Wielkich kłamstewek” Shailene Woodley.

Sprawdźcie wszystkie nowości ostatnich dni na liście poniżej i cieszcie się dobrymi weekendowymi seansami.

Lawina nowości od Netfliksa i HBO Max. 14 perełek wpadło do sieci

„Druga młodość” (HBO Max)



Losy 50-letniej rozwódki, która szuka miłości i bliskości, jednocześnie opiekując się chorymi rodzicami i dorosłym synem.



„Amerykański zakładnik” (HBO Max)



Lata 70. Popularny reporter radiowy Fred Heckman zostaje wciągnięty w walkę o życie, gdy porywacz żąda wywiadu na żywo w jego audycji.



„Syrena: Głosy Shelley Beattie” (HBO Max)



Opowieść o życiu, karierze i zmaganiach ze zdrowiem psychicznym Shelley „Siren” Beattie, aktorki i gwiazdy American Gladiators.



„Było sobie kłamstwo” (HBO Max)



W świecie, w którym wszyscy mówią prawdę, pewien nieudacznik odkrywa, że kłamstwo ma swoje dobre strony.



„Raport” (HBO Max)



Pracownik senatu Daniel J. Jones prowadzi śledztwo w sprawie programu zatrzymań oraz przesłuchań CIA po 11 września i odkrywa szokujące tajemnice.



„Do szpiku kości” (HBO Max)



Jennifer Lawrence jako młoda dziewczyna, która musi odnaleźć ojca, aby uchronić rodzinę przed utratą domu.



„Czas kruka” (HBO Max)



Dylan Southern opowiada historię ojca i jego dwóch małych synów, którzy próbują przetrwać w świecie zrujnowanym nagłą śmiercią żony i matki.



„Motocykliści” (HBO Max)



Inspirowana słynnym cyklem zdjęć Danny’ego Lyona opowieść o klubie motocyklowym The Vandals, który z czasem zmienia się w groźny gang.



„Dobry duch: Sekrety Opus Dei” (HBO Max)



Mężczyźni z różnych środowisk opowiadają o duchowych, psychicznych i finansowych nadużyciach, których doświadczyli w organizacji religijnej Opus Dei.



„Habeas corpus” (Netflix)



Pragnąc odkupić błędy przeszłości, Inez, nieustraszona adwokatka specjalizująca się w sprawach karnych, obecnie wykładowczyni na uniwersytecie, postanawia uwolnić młodego mężczyznę niesłusznie skazanego na więzienie. Nie wie jednak, że wśród studentów wyznaczonych do pomocy znajduje się nieustępliwa Marina, główna ofiara dawnego błędu Inez, przez który jej własna matka niesłusznie trafiła za kratki.



„Wonka: Złoty Los” (Netflix)



Dwunastu szczęśliwych zdobywców Złotych Losów, każdy wraz z wybraną przez siebie osobą, przekroczy bramy fabryki czekolady Wonki i wkroczy do świata czystej wyobraźni, przepysznych zabaw i nieoczekiwanych wyzwań. Po wejściu do środka uczestnicy będą musieli zmierzyć się z serią gier, testów i pokus przygotowanych przez Wonkę, które sprawdzą ich sprawność fizyczną, umysłową i standardy moralne. W tym eksperymencie społecznym o wysoką stawkę uczestnicy będą przemierzać cudowny i nieprzewidywalny krajobraz fabryki, dostosowując się do sytuacji, opracowując strategie i stawiając czoła nieznanemu, jednocześnie udowadniając, że mają instynkt, odporność i charakter pozwalające im przetrwać — i zwyciężać — w chaosie. Ostatecznie tylko jednemu z uczestników uda się wygrać nagrodę Wonki, która odmieni jego życie.



„Moi smutni zmarli” (Netflix)



Serial o kobiecie w śpiączce po ataku, która musi walczyć o życie przy pomocy pielęgniarza słyszącego zmarłych.



„Unabomber” (Netflix)



Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego (Jacob Tremblay) z genialnego 16-letniego studenta Harvardu w śmiertelnie niebezpiecznego Unabombera. Bolesna przeszłość Kaczynskiego — poddawanego kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry’ego Murraya (Russell Crowe) — daje o sobie znać po latach, gdy sprawa prowadzona przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) ujawnia przerażające konsekwencje ambicji i izolacji.



„Ostatnia zagadka” (Netflix)



Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje odciętych od świata przez burzę na niewielkiej wyspie w pobliżu Majorki. Nikt nie spodziewa się, co wydarzy się w małym hotelu, w którym się zatrzymali. Elisa Mander, skryta turystka pochodzenia angielskiego, zostaje znaleziona martwa. To, co początkowo wygląda na samobójstwo, szybko zaczyna zdradzać oznaki czegoś znacznie bardziej niepokojącego — morderstwa. Basil, emerytowany aktor, który niegdyś wcielił się na ekranie w samego Sherlocka Holmesa, mimo woli staje przed zadaniem rozwikłania tajemnicy tej śmierci. W miejscu, z którego nikt nie może się wydostać i do którego nikt nie może dotrzeć, wszyscy — zarówno goście, jak i pracownicy hotelu — stają się podejrzanymi w sprawie zbrodni, która z każdą chwilą okazuje się coraz bardziej złożona i zagmatwana. Czytaj też:

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