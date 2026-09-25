Ten film z Tomem Cruisem przeżywa „drugą młodość” w sieci. Widzowie go pokochali

Już 9 października do kin w Polsce wpadnie „Digger”, film w reżyserrii Alejandro Gonzaleza Innaritu, o którym już na kilka miesięcy przed premierą, było bardzo głośno. Tom Cruise tym razem wciela się w najpotężniejszego człowieka na świecie, który wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko. W filmie zobaczymy też Sandrę Huller, Jessego Plemonsa, Johna Goodmana czy Riza Ahmeda.

W oczekiwaniu na tę perełkę, mamy dla was kinową polecajkę z Tomem Cruisem, której wciąż nie widziało wielu widzów, a warto. Chodzi o polityczny, biograficzny dramat z 2017 roku, który teraz jest w ofercie popularnej platformy w Polsce, gdzie przeżywa swoją „drugą młodość”.

Film z Tomem Cruisem robi szał w sieci. Oglądaliście już?

Film „Barry Seal: Król przemytu” wyreżyserował Doug Liman, znany między innymi z tytułów „Na skraju jutra” (także z Tomem Cruisem), „Tożsamość Bourne'a”, „Mr. & Mrs. Smith” czy „Road House”. Film opowiada prawdziwą historię. Tom Cruise wciela się w postać Barry’ego Seala, człowieka, który swoją biografią mógłby obdzielić kilka osób. W wieku piętnastu lat był pilotem, jednym z najzdolniejszych, najlepszych pilotów Ameryki, miał na koncie również udział w wojnie w Wietnamie. Pracował na usługach kolumbijskiego kartelu narkotykowego Medellín oraz dla… CIA. Za głowę Seala słynny baron narkotykowy Pablo Escobar wyznaczył nagrodę w wysokości pół miliona dolarów. Za przywiezienie go do Kolumbii żywego – milion dolarów. Tłem historii jest wielka polityka, w której przewijają się najważniejsze nazwiska Ameryki.

„Barry Seal: Król przemytu” zarobił 134,9 mln dolarów na całym świecie przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 50 mln dolarów. W serwisie Rotten Tomatoes film uzyskał wynik 85 proc. pozytywnych recenzji na podstawie 267 opinii. Zgodny osąd krytyków głosi, że „swobodne podejście filmu do historii opartej na faktach odzwierciedla nonszalancką – i niezwykle wciągającą – energię, jaką w głównej roli emanuje Tom Cruise”.

Film „Barry Seal: Król przemytu” pozostaje intrygującym, nietypowym akcentem w jednej z najbardziej cenionych karier w branży filmowej. Jeżeli macie ochotę na ten seans – film znajdziecie na HBO Max.

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