Serial Prime Video na szycie rankingu. Ponad miliard minut oglądania 5. tydzień z rzędu!

Przypomnijmy, rankingi przygotowywane przez Nielsena, dotyczą oglądalności treści platform streamingowych wyłącznie na ekranach telewizorów i dotyczą tylko widowni w Stanach Zjednoczonych. Mimo to amerykańskie zestawienia mogą być interesującym punktem odniesienia również dla polskiego rynku, pozwalając obserwować, jakie produkcje i gatunki cieszą się obecnie największym zainteresowaniem widzów.

Serial Prime Video na szczycie rankingu Nielsena. Miliard minut oglądania

Najnowszy ranking jasno wskazuje zwycięzcę, który wydaje się, że zdeklasował konkurencję. To serial Prime Video „Reacher”, który w drugim tygodniu września po raz piąty z rzędu przekroczył miliard minut oglądania, utrzymując się na czele zestawienia najpopularniejszych tytułów streamingowych w Stanach Zjednoczonych. Z danych Nielsena wynika, że w tygodniu od 7 do 13 września „Reacher” osiągnął 1,18 miliarda minut oglądania. Od premiery w połowie sierpnia produkcja przez cztery z pięciu tygodni zajmowała pierwsze miejsce w ogólnym rankingu.

Na drugim miejscu wśród produkcji oryginalnych znalazł się serial „Dżentelmeni” Netfliksa. W drugim tygodniu po premierze drugiego sezonu serial zanotował wzrost oglądalności o 22 proc., osiągając 881 milionów minut oglądania. Do zestawienia powróciło także reality show „Sekrety mormońskich żon” platformy Hulu (w Polsce do obejrzenia na Disney+), którego nowy sezon osiągnął 561 milionów minut oglądania. W pierwszej dziesiątce oryginalnych produkcji nadal znajduje się również „Silos” od Apple TV — tydzień po zakończeniu trzeciego sezonu serial zgromadził 418 milionów minut oglądania.

W zestawieniu filmów pierwszą pozycję zajął „Małżeństwa i przekleństwa” Tylera Perry’ego, dostępny na Netfliksie. Produkcja zgromadziła 908 milionów minut oglądania, co dało jej jednocześnie trzecie miejsce w ogólnym rankingu wszystkich tytułów streamingowych.

W rankingu pojawiła się również „Totalna magia” (Practical Magic) z 1998 roku. Film dostępny w USA na HBO Max (w Polsce obejrzycie go na Netflix) osiągnął 236 milionów minut oglądania. Jego powrót do zestawienia zbiegł się z kinową premierą kontynuacji tego hitu.

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