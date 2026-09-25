Quiz z klasyków filmowych. Same kultowe cytaty, które uformowały polską scenę komedii!

Tęsknisz za dawnym polskim kinem? Sprawdź, ile pamiętasz ze starych, dobrych czasów. Poczuj nostalgię!
Polska komedia filmowa ma bogatą historię, ale kilka konkretnych tytułów całkowicie zmieniło to, jak Polacy śmieją się w kinie. Te produkcje ukształtowały dzisiejszy język, wprowadziły kultowe postacie i wyznaczyły standardy dla kolejnych pokoleń. Oto quiz z cytatów z tych filmów.
Niezapominane cytaty z kultowych polskich filmów. Rozpoznasz je?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Z jakiego to filmu? „Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza”.
- „Sami swoi”
- „Dzień świra”
- „Kingsajz”
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Źródło: WPROST.pl