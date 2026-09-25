Quiz z klasyków filmowych. Same kultowe cytaty, które uformowały polską scenę komedii!

Polska komedia filmowa ma bogatą historię, ale kilka konkretnych tytułów całkowicie zmieniło to, jak Polacy śmieją się w kinie. Te produkcje ukształtowały dzisiejszy język, wprowadziły kultowe postacie i wyznaczyły standardy dla kolejnych pokoleń. Oto quiz z cytatów z tych filmów.

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