Polacy kochają ten serial. „Matki pingwinów” wracają na Netflix!

„Matki pingwinów” to polski komediodramat zrealizowany na podstawie oryginalnego pomysłu Klary Kochańskij-Bajon, szturmem podbił serca widzów i zgromadził rzeszę fanów. Tytuł utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez siedem tygodni.

Humor i wrażliwość produkcji poruszyły również krytyków i zostały doceniony przez branżę filmową. Pierwszy sezon „Matek Pingwinów” otrzymał liczne wyróżnienia, wśród których znalazła się, przyznana przez Polską Akademię Filmową, statuetka Orła za Najlepszy filmowy serial fabularny. „Matki Pingwinów” znalazły się też na liście najlepszych zagranicznych produkcji 2024 roku według „New York Timesa”.

„Matki Pingwinów” powracają na Netflix. Co w 2. sezonie?

Kama, Ula, Tatiana i Jerzy zakładają własną szkołę dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, ale dla zarządu szybko okazuje się polem nieustannej walki z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem. Drugi sezon łączy trudne wybory z humorem i ciepłem, wprowadzając nowe postacie i oferując świeże spojrzenie na relacje. Rodzice próbują odnaleźć się w zmieniających się układach, mierząc się z własnymi emocjami. Dzieci z kolei dorastają, konfrontują się ze zmieniającą się naturą rodzinnych konfiguracji, stają przed pierwszymi miłościami i uczą się, jak funkcjonować w relacjach z innymi. To opowieść o naprawianiu zerwanych więzi, o szukaniu odpowiedzi na pytanie, czym jest rodzina, i o tym, że troska nie polega na kontroli, lecz na byciu obecnym.

Przedsmak tego, co czeka widzów, dostarcza zwiastun drugiego sezonu serialu.

„Matki Pingwinów” powrócą na arenę rodzicielskich wyzwań z 2. sezonem już 21 października w Netfliksie.

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