11 najlepszych filmów mistrza kina. Niebawem nowy na Netflix

David Fincher to jeden z najbardziej charakterystycznych reżyserów współczesnego kina, który wielokrotnie udowadniał, że potrafi łączyć wyrazisty styl z angażującą opowieścią. Jego filmy wyróżniają się mrocznym klimatem, perfekcyjną realizacją i historiami, które często zaglądają w najmroczniejsze zakamarki ludzkiej psychiki. Podczas gdy jeszcze w tym roku zobaczymy jego nowy film dla Netfliksa, na podstawie scenariusza samego Quentina Tarantino, my przypominamy wam najlepsze produkcje, które stworzył ten wizjoner kina i które można teraz obejrzeć w sieci.

11 najlepszych filmów Davida Finchera, które są teraz online

„Siedem”



Odchodzący na emeryturę stary policyjny wyga William Somerset (Morgan Freeman) ma przekazać swoje obowiązki młodemu detektywowi Davidovi Millsowi (Brad Pitt). Różni ich wszystko: spokój, rozsądek, zmęczenie życiem i zawodem Somerseta kontrastuje z energią, porywczością i młodzieńczym optymizmem Millsa. Współpraca nie układa się więc najlepiej, ale niestety jest konieczna. Miastem wstrząsa seria okrutnych zabójstw. Pierwsza ofiara to otyły mężczyzna, który zmarł z przejedzenia. Następnego dnia ginie znany z chciwości prawnik. Wygląda na to, że morderca wybiera sobie na ofiary ludzi, którzy popełnili jeden z siedmiu grzechów głównych i w wyrafinowany, perfekcyjnie przygotowany sposób przeprowadza ich egzekucję. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, lenistwo, gniew. Siedem niewybaczalnych występków i siedem dni, w ciągu których samozwańczy „boży wysłannik” zamierza wprowadzić w życie swój obłąkańczy plan naprawy świata...



„Gra”



Nicholas Van Orton kończy 48 lat. Rocznica jak rocznica, Van Orton nie przejmowałby się nią, gdyby nie pewna zbieżność: jego ojciec popełnił samobójstwo, gdy miał właśnie 48 lat. I jeszcze ten prezent od młodszego brata: zaproszenie do Gry, która odmieni monotonne i nudne życie oderwanego od rzeczywistości bogacza. Nie bez ociągania Nicholas przyjmuje prezent. Od tej pory świat wokół niego zmienia się, życie nabiera tempa, wkrada się w nie strach i prawdziwe, wręcz namacalne poczucie zagrożenia. Na uczestnika Gry czyhają setki nic z pozoru nie znaczących prowokacji, a najdrobniejsze nawet ustępstwo powoduje, że każda sekunda zamienia się w walkę o przetrwanie. Ta Gra nie ma reguł, a być może nie ma i końca.



„Podziemny krąg”



Co ty możesz o sobie wiedzieć, jeśli nigdy nie walczyłeś? W tym niezwykłym, pełnym niespodziewanych zwrotów akcji i nie pozbawionym swoistego humoru filmie w reżyserii Davida Finchera ("Siedem") oryginalne i dynamiczne kreacje stworzyli Brad Pitt ("Siedem") i Edward Norton ("Lęk pierwotny"). Jack (Norton) cierpi na chroniczną bezsenność i jest całkowicie znudzony swym dotychczasowym życiem. Do czasu, gdy spotyka charyzmatycznego Tylera Durdena (Pitt) - sprzedawcę mydła o dość pokrętnej filozofii życia... Uważa on bowiem, że samo-doskonalenie jest dla słabeuszy, a to co rzeczywiście sprawia, że warto żyć to samo-destrukcja.



„Azyl”



Niedawno rozwiedziona Meg Altman i jej mała córeczka Sarah tkwią uwięzione w nowojorskim mieszkaniu, w ukrytym pokoju-schronieniu, wybudowanym w celu przetrwania brutalnego napadu. Bawią się w chowanego z trójką włamywaczy - Burnhamem, Raoulem i Juniorem, a stawką tej zabawy jest ich życie. Na nieszczęście dla mieszkańców, to właśnie ich azyl jest miejscem, do którego pragną dostać się napastnicy.



„Zodiak”



Thriller Finchera oparty jest na prawdziwych wydarzeniach związanych z jedną z najbardziej intrygujących, niewyjaśnionych zbrodni w historii Stanów Zjednoczonych. Seryjny zabójca terroryzuje okolice San Francisco, zwodząc policję i media wymyślnymi szyframi i tajemniczymi listami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.



„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”



„Urodziłem się w okolicznościach niezwykłych.” – i tak też zaczyna się „Benjamin Button”, adaptacja klasycznej noweli F. Scotta Fitzgeralda z lat dwudziestych XX wieku o człowieku, który przychodzi na świat jako osiemdziesięciolatek i stopniowo młodnieje. O człowieku, który – podobnie jak my wszyscy – nie potrafi zatrzymać upływu czasu. Jego osobistą historię, osadzoną w Nowym Orleanie, śledzimy od końca I Wojny Światowej w 1918 roku aż po XXI wiek, przeżywając jego los równie niezwykły, jak bywa los każdego człowieka. Film jest w istocie opowieścią podróżnika w czasie, o ludziach i o miejscach, które napotyka, o odnalezionych i utraconych miłościach, o radości życia i smutku śmierci, a także o tym, czego czas nie zmienia.



„The Social Network”



Historia opowiada o powstaniu portalu Facebook. Pewnego październikowego wieczoru w 2003 roku, po zerwaniu z dziewczyną, Mark (Jesse Eisenberg) włamuje się do uniwersyteckiej sieci komputerowej i tworzy stronę internetową będącą bazą studentek Harvardu. Następnie umieszcza obok siebie zdjęcia dziewcząt i zadaje użytkownikom pytanie o to, która z nich jest atrakcyjniejsza. Strona otrzymuje nazwę Facemash i staje się niezwykle popularna, wywołując jednocześnie mnóstwo kontrowersji. Mark zostaje oskarżony o celowe złamanie zabezpieczeń, pogwałcenie praw autorskich i naruszenie prywatności. Jednak to właśnie wtedy rodzi się zarys Facebooka. Wkrótce potem Mark zakłada stronę thefacebook.com, która gości na monitorach komputerów na Harvardzie, uniwersytetów Ivy League oraz Doliny Krzemowej, a potem dosłownie w każdym zakątku świata.



„Dziewczyna z tatuażem”



Film zrealizowany na podstawie bestsellerowej książki. Mikael Blomkvist, znany dziennikarz oskarżony o zniesławienie, otrzymuje nietypowe zlecenie od właściciela koncernu przemysłowego, Henrika Vangera. Ma zbadać sprawę tajemniczego zaginięcia 16-letniej Harriet Vanger, które miało miejsce w latach 60-tych. Blomkvist nie wie, że każdy jego krok jest śledzony przez niezwykle inteligentną hakerkę, Lisbeth Salander, która wykonuje to na prośbę Vangera. Śledztwo z czasem zaczyna odkrywać krwawą i niebezpieczną historię rodziny Vanger.



„Zaginiona dziewczyna”



Wizjonerski thriller w reżyserii mistrza gatunku Davida Finchera, nominowanego do Oscara twórcy: „Social Network”, „Ciekawego przypadku Benjamina Buttona”, „Podziemnego kręgu”, „Gry” i „Dziewczyny z tatuażem”. Ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn. Młoda kobieta znika bez śladu w przededniu piątej rocznicy ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na męża, który wspierany przez swą siostrę postanawia dowieść swojej niewinności i rozwiązać zagadkę.



„Mank”



Hollywood z lat 30. zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by skończyć scenariusz „Obywatela Kane’a” dla Orsona Wellesa.



„Zabójca”



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której – jak twierdzi – nie ma nic osobistego. Czytaj też:

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