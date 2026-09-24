Pobił konkurencję w kilka godzin. Netflix ma nową filmową perełkę

Robert Duvall („Czas apokalipsy”), Robert Downey Jr. („Ally McBeal”, Jeremy Strong („Sukcesja”) czy Billy Bob Thornton („Fargo”) – to tylko część gwiazdorskiej obsady tego filmu. Na Netflix pojawił się „Sędzia” – kryminał/dramat z 2014 roku w reżyserii Davida Dobkina i od razu stał się numerem jeden na platformie.

Film w 2014 roku spotkał się z mieszanymi opiniami krytyków, lecz doceniono w nim kreacje aktorskie Duvalla i Downeya Jr. oraz muzykę autorstwa Thomasa Newmana. Przez lata jednak produkcja zyskała status jednego z najlepszych dramatów sądowych wszech czasów. Film przyniósł 84,4 miliona dolarów dochodu przy budżecie wynoszącym 45–50 milionów dolarów. Za rolę sędziego Josepha Palmera Duvall otrzymał szereg nominacji do nagród, w tym do Oscara, Złotego Globu, nagrody Gildii Aktorów Ekranowych oraz nagrody Satellite w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Thomas Newman uzyskał natomiast nominację do nagrody Satellite za najlepszą muzykę oryginalną.

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W filmie „Sędzia” odnoszący sukcesy adwokat, Hank Palmer (Robert Downey Jr.), wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb matki. Przed laty wyjechał stąd i nie miał zamiaru wracać, między innymi ze względu na napięte relacje z ojcem (Robert Duvall). Na miejscu dowiaduje się jednak, że jego ojciec, lokalny sędzia, jest podejrzany o popełnienie morderstwa.

„Świetnia historia z jeszcze lepszym zakończeniem”; „Rewelacyjny Duvall i jeszcze lepszy Downey Jr., a myślałem że ten film mnie niczym nie zaskoczy + piękne zdjęcia Kamińskiego”; „Bardzo dobry film, jeden z lepszych”; „Dla mnie rarytas”; „Cięte riposty, humor, jak brzytwa. Wszystko tak, jak być powinno. Ciekawa nietuzinkowa historia. Aktorstwo pierwsza klasa” – piszą widzowie.

Choć „Sędzia” nie podbił serc wszystkich krytyków w momencie premiery, po latach najwyraźniej znalazł swoją publiczność. Powrót filmu na szczyt popularności Netfliksa pokazuje, że niektóre produkcje potrzebują czasu, by w pełni doceniła je widownia. Jeśli więc szukacie na wieczór historii łączącej sądową intrygę, rodzinne konflikty i mocne aktorskie kreacje, film Davida Dobkina może być propozycją wartą uwagi.

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