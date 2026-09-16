Prosty QUIZ z seriali PRL-u! 10 kadrów – rozpoznaj je!

Wszyscy oglądali, ale kto o nich pamięta? Rozpoznaj 10 kadrów z seriali PRL-u! Wystarczy dopasować obrazek do tytułu!
Mamy dla was nowe wyzwanie. Oto quiz z kadrami z 10 seriali, popularnych w PRL-u. Sprawdźcie, ile będziecie w stanie rozpoznać.
QUIZ z seriali PRL-u! 10 kadrów – rozpoznaj je!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Wojna domowa
- Czterdziestolatek
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Źródło: WPROST.pl