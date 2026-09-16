Prosty QUIZ z seriali PRL-u! 10 kadrów – rozpoznaj je!
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Prosty QUIZ z seriali PRL-u! 10 kadrów – rozpoznaj je!

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Kadr z serialu „Czterdziestolatek”
Kadr z serialu „Czterdziestolatek” Źródło: Zespół Filmowy
Wszyscy oglądali, ale kto o nich pamięta? Rozpoznaj 10 kadrów z seriali PRL-u! Wystarczy dopasować obrazek do tytułu!

Mamy dla was nowe wyzwanie. Oto quiz z kadrami z 10 seriali, popularnych w PRL-u. Sprawdźcie, ile będziecie w stanie rozpoznać.

QUIZ z seriali PRL-u! 10 kadrów – rozpoznaj je!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Wojna domowa
  • Czterdziestolatek

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Źródło: WPROST.pl