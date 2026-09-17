Wszyscy oglądali te filmy, teraz nadchodzi nowa część. Zwiastun wbija w fotel

Film „Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek” to prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek autorstwa Suzanne Collins oraz z filmów nakręconych na ich podstawie. Tym razem poznajemy historię Haymitcha Abernathy’ego (grał go Woody Harrelson), jednego z głównych bohaterów serii, zwycięzcy Głodowych Igrzysk i mentora Katniss i Peety. Cofamy się zatem do czasu, gdy młody Haymitch walczył w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach. W roli głównej pojawi się Joseph Zada, znany m.in. z australijskiego serialu „Invisible Boys” (2025).

Zada został zaliczony przez wpływowy magazyn „Variety” do dziesiątki aktorów i aktorek, których kariery warto śledzić w 2026 roku. O doświadczeniach swego bohatera mówił w wywiadzie dla „People”. – Haymitch wszczyna bunt, do którego Katniss dołączy dopiero dwadzieścia cztery lata później. Kiedy on przystępuje do tej walki, ma po swojej stronie zaledwie garstkę ludzi i cały świat do pokonania – wyjaśnił. W innej rozmowie poinformował, że z Woodym Harrelsonem spotkał się już po zakończeniu zdjęć. – Aby naprawdę rzucić się w tę rolę, musiałem przestać o tym myśleć. Samo zadanie było wystarczająco trudne. Ale kiedy już spotkałem Woody’ego, dostałem jego błogosławieństwo – powiedział.

Nowe „Igrzyska śmierci” z mocnym zwiastunem i mega obsadą. Premiera niebawem

Finalny zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu, zarówno z przygotowań do 50. Głodowych Igrzysk, jak i z walk na arenie. A fani już odliczają dni do premiery! Zostało ich dokładnie sześćdziesiąt cztery.

W państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden… W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę Pięćdziesiątych Głodowych Igrzysk skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.

„Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek” w kinach od 20 listopada.

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