Nie tylko „Lalka”. 15 ekranizacji polskich powieści, które są online

Polskie powieści od lat inspirują twórców filmowych i serialowych, a wiele z tych ekranizacji można dziś oglądać online. To dobry moment, by wrócić do najciekawszych adaptacji — tym bardziej że właśnie pojawiła się kolejna odsłona jednego z najbardziej znanych polskich tytułów. Od dziś nowy serial „Lalka” jest dostępny na Netfliksie, a już w środę, 30 września, do kin trafi pełnometrażowy film, będący adaptacją tej powieści. Z tej okazji przypominamy najlepsze ekranizacje polskich klasycznych książek, które można znaleźć w streamingu.

Najlepsze ekranizacje polskich powieści. 15 perełek filmowych online

„Pan Tadeusz”



Film opowiada o nadziejach na pokonanie rosyjskiego zaborcy i odzyskanie własnego państwa, jakie na krótko rozbudził w Polakach cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. Bohaterem tytułowym jest "młody panek" z rodu Sopliców, zakochany w młodziutkiej Zosi, wnuczce Stolnika z rodu Horeszków, a uwodzony przez starszą od nich obojga Telimenę.

Dostępny na: TVP VOD, Canal+



„Znachor”



Historia znanego chirurga Wilczura, którego opuszcza ukochana żona. Zrozpaczony lekarz zaczyna pić i wdaje się w burdę, co skutkuje utratą pamięci.

Dostępny na: TVP VOD, Canal+, Player



„Znachor” Netfliksa



Renomowany niegdyś chirurg, który stracił rodzinę i pamięć, dostaje szansę na nowe życie, gdy po latach spotyka swoją córkę.

Dostępny na: Netflix



„Ogniem i mieczem”



Adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza. XVII wiek, na Kresach Wschodnich zbliża się wojna pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami.

Dostępny na: Netflix, Polsat Box Go, Film BOX+



„Potop”



Młody chorąży Andrzej Kmicic musi zdobyć się na wiele poświęceń - nie tylko w walce z wrogami ojczyzny, ale i w miłości.

Dostępny na: Film BOX+



„Pan Wołodyjowski”



Po śmierci narzeczonej Wołodyjowski porzuca służbę żołnierską i wstępuje do klasztoru. Tymczasem Rzeczpospolita przygotowuje się na turecki najazd.

Dostępny na: Film BOX+



„Trędowata”



Guwernantka zakochuje się w młodym ordynacie. Przeszkodą dla związku są uprzedzenia i plany jego rodziny.

Dostępny na: Film BOX+



„Lalka”



Adaptacja powieści Bolesława Prusa. Zamożny kupiec wszelkimi sposobami stara się zdobyć serce ubogiej, lecz wyniosłej szlachcianki.

Premiera: Canal+



„Chłopi”



Piękna dziewczyna rozkochuje w sobie bogatego gospodarza i jego syna, wprowadzając niemały zamęt we wsi.



„Rękopis znaleziony w Saragossie”



Młody oficer wyrusza do Madrytu, by objąć stanowisko kapitana w gwardii walońskiej. Wybór najkrótszej, podobno nawiedzonej drogi skutkuje serią dziwnych wydarzeń.

Dostępny na: Canal+



„Faraon”



Ramzes, następca tronu Egiptu, zmaga się z nieprzychylnymi mu, lecz mającymi wielkie wpływy, kapłanami.

Dostępny na: Canal+, Netflix



„Sanatorium pod klepsydrą”



Historia człowieka, Józefa, który odwiedzając sanatorium, gdzie przebywał jego zmarły ojciec, przenosi się w tajemniczy, surrealistyczny świat metaforycznej wyobraźni. Odbywa podróż w różne pętle czasu przeszłego – lata swojego dzieciństwa i fantastycznych marzeń. Józef swobodnie wędruje w czasie, raz jest chłopcem, raz dorosłym. Przy próbie dokonania powtórnej pętli czasowej świat żydowskich miasteczek oraz żydowskiej kultury, obecny w jego wyobraźni, okazuje się zniszczony i wyludniony po tragedii holocaustu.

Dostępny na: Canal+



„Matka Joanna od Aniołów”



Smoleńszczyna, XVII w. Do klasztoru w Ludyniu przybywa ksiądz Suryn mający pomóc opętanym miejscowym siostrom zakonnym. Mimo wielu zabiegów jego wysiłki i modlitwy nie przynoszą oczekiwanych efektów. Przeżywając kolejne rozterki duchowe zaczyna coraz bardziej zbliżać się do przeoryszy zakonu tytułowej matki Joanny. Suryn chcąc ocalić Joannę za wszelką cenę postanawia poświęcić własną duszę i skazać się na wieczne potępienie. Studium ludzkiej natury: duchowej i cielesnej na podst. opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza.

Dostępny na: Prime Video, CanalVOD



„Ziemia obiecana”



Adaptacja powieści Władysława Reymonta. Epicki obraz konfliktów kapitalistycznej Łodzi końca XIX w. ukazany poprzez dzieje kariery trzech zaprzyjaźnionych przemysłowców Polaka, Żyda i Niemca, którzy za cenę rezygnacji z młodzieńczych ideałów i przejęcia bezwzględnych reguł walki o pieniądz zdobywają fortunę.

Dostępny na: Canal+, Netflix



„Noce i dnie”



Sierpień 1914 roku. Zajęty przez Niemców Kaliniec w pośpiechu opuszczają mieszkańcy. Jest wśród nich Barbara Niechcic (Jadwiga Barańska). Zagubioną i bezradną odnajduje dawny znajomy, stary Żyd Szymszel i ofiaruje jej pomoc. Po drodze Barbara wraca wspomnieniami do przeszłości - niespełnionej miłości do Józefa Toliboskiego (Karol Strasburger), małżeństwa z Bogumiłem Niechcicem (Jerzy Bińczycki) oraz przeżyć związanych z wychowaniem syna - Tomaszka (Kazimierz Mazur).

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