Dwie mocne nowości na popularnej platformie. Takie historie kochają widzowie

Do oferty Disney+ dołączyły dwie nowe europejskie produkcje oryginalne – dystopijne „Krwawe miasto” oraz komediowe „Minimum bezpieczeństwa”. Wszystkie odcinki są już dostępne w serwisie.

Dwie mocne nowości na Disney+ od dziś. Co wpadło do serwisu?

„Krwawe miasto” – Berlin na krawędzi





Berlin przyszłości to miasto-państwo zmagające się ze skutkami zmian klimatycznych, korupcją i przemocą. Nieliczni uprzywilejowani żyją pod Kopułą, zapewniającą pełną kontrolę klimatu, podczas gdy pozostali mieszkańcy walczą o przetrwanie. Rozdzielone w dzieciństwie siostry Bea i Phoebe ponownie spotykają się w przededniu przełomowych wyborów. Wkrótce odkrywają, że zorganizowaną przestępczością w mieście rządzą wampiry, które chcą przejąć również władzę polityczną. W świecie, w którym krew stała się walutą, siostry muszą zmierzyć się z pytaniem, kto stanowi większe zagrożenie – ludzie czy wampiry.

„Minimum bezpieczeństwa” – życie za murami więzienia





Corinne Maillard, kierowniczka oddziału penitencjarnego Chénoise, wierzy w resocjalizację i daje osadzonym kolejne szanse. Jej idealizm zostaje wystawiony na próbę przez krzak marihuany rosnący w więziennym ogrodzie, gwiazdę TikToka, którą próbuje sprowadzić na dobrą drogę, oraz impulsywną nową strażniczkę. Kiedy Corinne postanawia zrezygnować z pracy, sytuacja przybiera zaskakujący obrót – do zakładu trafia nowy więzień, którym okazuje się jej własny syn.

Ile kosztuje subskrypcja Disney+?

Disney+ jest dostępny w cenie od 34,99 zł miesięcznie, z możliwością rezygnacji w dowolnym momencie. Oferta obejmuje treści od Disneya, Pixara, Marvela, ze świata Gwiezdnych wojen, National Geographic, Hulu, FX i ESPN. Od filmów dokumentalnych i cenionych dramatów, przez komedie i klasyczne animacje, aż po treści ogólnorozrywkowe. Widzowie mogą oglądać takie tytuły, jak uznany dramat sci-fi FX „Alien: Ziemia”, piąty sezon nagradzanego serialu komediowego „Zbrodnie po sąsiedzku”, „Testamenty”, kinowy hit Disneya „Hopnięci” oraz produkcje oryginalne jak „Breslau” i „Rywale”.

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