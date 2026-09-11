Takiego hitu Netfliksa już dawno nie było. 55 mln odtworzeń

Netflix najwyraźniej znalazł sposób na utrzymanie widzów przy ekranach. Platforma regularnie wypuszcza kolejne hity, które szybko przejmują pozycję lidera oglądalności. W tym roku kilka produkcji przekroczyło już 100 mln wyświetleń, a „Maszyna do zabijania” z Alanem Ritchsonem („Czarne lustro”, „Igrzyska śmierci”) w głównej roli trafił nawet do grona najpopularniejszych filmów w historii serwisu. Coraz wyraźniej widać też zmianę strategii Netfliksa — zamiast kosztownych widowisk platforma stawia na średniobudżetowe produkcje gatunkowe, czego przykładami są oprócz wymienionego tytułu między innymi „Łup”, „Alfa” czy „Ostatni dom”.

To teraz największy hit Netfliksa. Trudno uwierzyć w te liczby

Kolejnym sukcesem okazał się „Szeptacz”, psychologiczny thriller wyraźnie inspirowany kinem lat 90. Wśród jego filmowych poprzedników wymienia się m.in. „Milczenie owiec”, „Psychopatę” i „Kolekcjonera kości”. Reżyser James Ashcroft przedstawia historię pogrążonego w żałobie pisarza oraz jego skonfliktowanego ojca, którzy angażują się w poszukiwania zaginionego dziecka. Sprawa okazuje się powiązana z działalnością seryjnego mordercy.

W obsadzie znaleźli się Adam Scott, Robert De Niro i Michelle Monaghan. Dla Scotta to już drugi w tym roku występ w roli pisarza w produkcji gatunkowej — wcześniej pojawił się w horrorze „Hokum”.

„Szeptacz” mimo mieszanych recenzji radzi sobie bardzo dobrze. Według najnowszych danych Netfliksa w drugim tygodniu film zanotował 33 mln wyświetleń, po 23 mln w pierwszym tygodniu. Łącznie daje to 55 mln odtworzeń. W ostatnich dniach poradził sobie nawet lepiej niż utrzymujące się w zestawieniu najpopularniejszych hity „Shrek” i „Shrek 2”, a także „Ostatni dom”, który mimo to wciąż ma mocne miejsce w pierwszej dziesiątce.

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