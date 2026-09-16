Kosztowne prezenty za kulisami Emmy. Wśród nich usługa za 10 tys. dolarów i inteligentny pierścień

Tegoroczne nagrody Emmy to nie tylko statuetki, czerwony dywan i wieczór pełen telewizyjnych emocji. Za kulisami na nominowanych, prezenterów i wykonawców czekała również wyjątkowo kosztowna niespodzianka. Wartość oferowanych prezentów i doświadczeń przekroczyła 25 tys. dolarów na osobę. Wśród upominków znalazły się zarówno luksusowe kosmetyki i gadżety, jak i prestiżowe usługi.

Emmy 2026. Luksusowe prezenty za kulisami wspierają edukację

Zgodnie z tradycją uczestnicy gali Emmy 2026, którzy zostali nominowani, prezentowali nagrody lub występowali podczas ceremonii, mogli skorzystać ze specjalnej przestrzeni za kulisami. Czekały tam na nich upominki, a także możliwość przekazania czegoś w zamian.

Za przygotowanie tegorocznej oferty odpowiadała Distinctive Assets, firma specjalizująca się w marketingu rozrywkowym. Przedsiębiorstwo jest znane m.in. z przygotowywania toreb prezentowych oraz saloników upominkowych podczas największych imprez branżowych. Od ponad 25 lat odpowiada również za oficjalne torby prezentowe i salonik upominkowy na Grammy.

Pakiet przygotowany na Emmy 2026 obejmował Emmy 2026 Gift Bag oraz ekskluzywny zestaw prezentów dostępny za kulisami, oficjalnie nazywany Emmys Giving Suite. Jak podaje magazyn Hollywood Reporter, łączna wartość oferty przekroczyła 25 tys. dolarów na osobę.

Za luksusowymi upominkami kryje się również cel charytatywny. Marki, które chcą pojawić się w torbach prezentowych lub w Giving Suite, przekazują ustaloną kwotę na rzecz Fundacji Akademii Telewizyjnej. Pieniądze wspierają prowadzone przez nią programy edukacyjne.

„To wielka przyjemność móc świętować z najjaśniejszymi gwiazdami telewizji za kulisami najważniejszego wieczoru w branży, ale to, co czyni to partnerstwo naprawdę wyjątkowym, to misja, która za nim stoi” – mówi Lash Fary. Do tej pory sam Emmys Giving Suite zebrał na programy edukacyjne ponad milion dolarów.

Jakie prezenty dostały gwiazdy Emmy 2026?

Tegoroczna oferta obejmowała m.in. kosmetyki, produkty i usługi wellness, żywność i napoje, ubrania, gadżety technologiczne oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Jednym z droższych gadżetów był inteligentny pierścień, którego cena wynosi od 349 do 369 dolarów. Do tego uczestnicy mogli otrzymać kubek podróżny kosztujący 44,99 dolara oraz słodycze, w tym muzyczne lizaki TastySounds. W ofercie znalazły się także suplementy mające wspierać regenerację komórek.

Szczególnie kosztownym elementem pakietu były usługi ochrony prywatności i usuwania danych osobowych. Goście Giving Suite otrzymali pakiet o wartości aż 10 tys. dolarów. Na liście prezentów znalazł się również oryginalny kocyk do przytulania, którego cena przekracza 147 dolarów, a także luksusowe perfumy. Wśród upominków znalazła się również odzież wierzchnia PETA x Save the Duck, produkowana bez wykorzystania materiałów pochodzenia zwierzęcego.

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