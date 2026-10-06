Wielkie hity streamingu: Te seriale są teraz #1 na swoich platformach

Każda platforma streamingowa ma w swojej bibliotece seriale, które cieszą się szczególną popularnością i przyciągają przed ekrany miliony widzów. Tym razem z każdej z najważniejszych platform wybraliśmy jednak tylko jeden tytuł, największy serialowy hit, który teraz można uznać za jej numer 1. W jednym zestawieniu zebraliśmy więc największych gigantów streamingu i ich najpopularniejsze serialowe produkcje. To najlepsze i najchętniej oglądane teraz seriale na Netflix, HBO Max, Disney+, SkyShowtime i pozostałych platformach w Polsce.

Największe serialowe hity streamingu. TOP na Netflix, HBO Max, Disney+ i innych

„Na wschód od Edenu” (Netflix)



Oparta na klasycznej powieści Johna Steinbecka dramatyczna historia o dojrzewaniu dwóch pokoleń w cieniu brutalnie bezwzględnej kobiety, Cathy Ames (Florence Pugh).



„Latarnie” (HBO Max)



Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, podczas gdy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w sercu Ameryki.



„Neagley” (Prime Video)



Neagley, czerpiąc ze swoich doświadczeń nabytych podczas współpracy z Jackiem Reacherem i 110 jednostką specjalnych detektywów, wyrusza na niebezpieczną misję, której celem jest zdemaskowanie złowrogiego zagrożenia. Podczas akcji ryzykuje życiem, aby rozwikłać tajemnicę.



„Strefa gangsterów” (SkyShowtime)



Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.



„Konsekwencje prawdy” (Apple TV)



Życie detektywa Iana Ridleya legło w gruzach dziesięć lat temu, gdy jego mała córeczka Maggie zaginęła bez śladu. Dziś pracuje jako dyspozytor policji, a jedyną rzeczą, która pozwala mu się trzymać, jest niezachwiana wiara, że Maggie wciąż żyje i że pewnego dnia ją odnajdzie. Kiedy odbiera wezwanie od przerażonej dziewczynki, jest przekonany, że to właśnie Maggie. Nie cofnie się przed niczym, by ją odnaleźć i odbudować rozbitą rodzinę – bez względu na cenę.



„Obsesja” (Disney+)



Agentka FBI Alice Black poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.



„Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen” (Canal+)



Kiedy pozornie rutynowa operacja inwigilacyjna w Libii wymyka się spod kontroli, agentka MI6 Zara Taylor i były funkcjonariusz ochrony Vincent Taleb zmuszeni są ponownie połączyć siły. Razem odkrywają rozległy spisek zaaranżowany przez bezwzględnego Jurija Miszkina, mający na celu uwolnienie śmiertelnego wirusa zdolnego zniszczyć Europę. W miarę jak zagrożenie rozprzestrzenia się z libijskiego wybrzeża na stolice europejskich miast, Zara i Vincent zostają wciągnięci w nieustanny wyścig z czasem w świecie skompromitowanych agentów, prywatnych bojówek i skrywanych tajemnic. Czytaj też:

„Matko, co tu się dzieje!”. Ludzie zarywają noce przy nowym miniserialu Netfliksa Czytaj też:

Piszą, że to „kolejny banger” miniserialowy. 6 odcinków i zachwyceni widzowie