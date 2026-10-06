Piszą, że to „kolejny banger” miniserialowy. 6 odcinków i zachwyceni widzowie

„Konsekwencje prawdy” (ang. „Last Seen”) to nowy australijski thriller, który powstał na podstawie książki „The Dispatcher” autorstwa Ryana Davida Jahna, laureata nagrody CWA John Creasey Dagger. W główną rolę wciela się Patrick Brammall („Diabeł ubiera się u Prady 2”, „Glitch”).

Reżyserem oraz producentem serialu, którego akcja rozgrywa się w stanie Wiktoria w Australii, jest nominowany do Emmy Christian Schwochow.

„Kolejna świetna pozycja”. Widzowie zachwyceni nowym miniserialem

Życie detektywa Iana Ridleya (Patrick Brammall) rozpadło się jedenaście lat temu, gdy jego córka Maggie zniknęła bez śladu. Obecnie pracuje jako dyspozytor policji, a jedyną rzeczą, która pozwala mu funkcjonować, jest niezłomna odmowa pogodzenia się z tym, że Maggie mogłaby już nigdy nie wrócić. Gdy odbiera telefon alarmowy od nastoletniej dziewczyny jest przekonany, że to jego córka. Zrobi wszystko, by ją odnaleźć, bez względu na konsekwencje.

Obok Brammalla w serialu występują również Maxine Peake („Czarne lustro”), Brendan Cowell („Diuna: Proroctwo”), Daniel Henshall („Mickey 17”), Jessica Wren („Mr. Inbetween”), Zahra Newman („Trzynastu”) oraz debiutująca Chloe Jean Lourdes.

„Jak przystało na Apple banger”; „Kolejny porządny mini-serial od Apple, warto odpalić. Historia jest prosta, ale zaczęło mi zależeć na bohaterach”; „Ależ to jest dobre! 3 epizody i genialnie trzyma w napięciu. Apple znowu to zrobiło. Kolejna świetna pozycja” – piszą o nim polscy widzowie.

Pięć odcinków serialu „Konsekwencje prawdy” jest już dostępne na Apple TV. Szósty, ostatni epizod, zadebiutuje na platformie już 7 października.

Serial „Konsekwencje prawdy” dołączył do katalogu cenionych thrillerów dostępnych w Apple TV obok takich produkcji jak „Porwanie” z Idrisem Elbą, wielokrotnie nagradzane „Kulawe konie” z Garym Oldmanem oraz niedawno przedłużony na kolejny sezon serial „Droga do prawdy” z Emmą Thompson i Ruth Wilson.

Czytaj też:

„Matko, co tu się dzieje!”. Ludzie zarywają noce przy nowym miniserialu Netfliksa Czytaj też:

Ten serial Netfliksa dzięki „poczcie pantoflowej” znalazł się na szczycie! Z dnia na dzień więcej widzów