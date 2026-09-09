„Najlepszy polski film” jest na Netflix. Ludzie nie wierzą w to, ile ma lat

Film „Ziemia obiecana” w reżyserii Andrzeja Wajdy to prawie 3-godzinne widowisko, za które twórca otrzymał między innymi statuetkę Złote Lwy i nominację do Oscara dla „najlepszego filmu nieanglojęzycznego” (to była gala w 1976 roku, podczas której statuetkę w głównej kategorii otrzymał kultowy „Lot nad kukułczym gniazdem”).

„Ziemia obiecana” to oczywiście ekranizacja jednej z najlepszych polskich powieści, autorstwa Władysława Reymonta. To książka o trójce przyjaciół, którzy zakładają fabrykę w dynamicznie rozwijającej się, kapitalistycznej Łodzi końca XIX wieku, aby zdobyć wielką fortunę.

Piszą, że ten film to polski „Wilk z Wall Street”. Jest na Netflix

Film, który teraz jest jednym z najlepszych polskich tytułów na Netflix, jest uwielbiany przez widzów. Wielu z nich podkreśla, że mimo, iż minęło ponad 50 lat od jego premiery, wcale nie stracił na aktualności. Pojawiają się nawet porównania do twórczości Scrosese, czy film „Wilk z Wall Street”.

„Polski »Wilk z Wall Street«”; „Szalone, jak dobrze ten film jest zrobiony. Chyba najlepszy Polski film jaki widziałem – poziom Hollywoodzki, w najlepszym tego słowa znaczeniu”; „Scorsesowski bardziej od filmów Scorsesego, i to zanim jeszcze Scorsese zaczął kręcić te swoje antybohaterskie, dwuipółgodzinne fabuły o sukcesach i upadkach”; „Wybitny polski film”; „Nie tylko najlepszy obraz Andrzeja Wajdy, ale także jedno z najwybitniejszych arcydzieł polskiego kina.Wyborne role aktorów i wspaniała muzyka Wojciecha Kilara”; „O cholera! robi wrażenie.. po prostu widać że arcydzieło, mistrzowsko oddane realia epoki, fascynujący i brutalny świat kapitalizmu, ponadczasowo i uniwersalnie” – piszą o nim na Filmwebie widzowie.

Jeżeli czujesz, że to czas, aby nadrobić polską klasykę, film „Ziemia obiecana” obejrzysz teraz na Netflix.

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