Netflix ma nowych faworytów Polaków. 7 filmów znalazło się na szczycie

W zestawieniu najchętniej oglądanych filmów znalazł się dokument o sportowcu, który po poważnym wypadku wycofał się z życia publicznego. O jego stanie zdrowia wiadomo dziś niewiele — ostatnie informacje przekazane przez rodzinę pochodzą z 2014 roku. Polacy chętnie sięgali również po film z Diane Keaton i Meg Ryan, a także thriller z Robertem De Niro, który od kilku tygodni utrzymuje się w czołówce zestawienia. Tym razem musiał jednak ustąpić miejsca innemu, nowemu thrillerowi, w którym zobaczymy uwielbianego przez widzów Russella Crowe’a.

Które jeszcze filmy podbiły Netflixa w ostatnich dniach? Sprawdźcie pełną listę 7 najpopularniejszych tytułów.

Polacy rzucili się na te filmy. 7 hitów podbiło Netfliksa w weekend

„Schumacher ’94: Narodziny legendy”



Szczere wywiady i archiwalne nagrania z legendarnego sezonu 1994 pozwalają widzom ponownie przeżyć pierwszy tryumf Michaela Schumachera w mistrzostwach świata.



„Gorąca linia”



Bohaterką filmu jest Eva, która prowadzi ustabilizowane życie, odnosi wiele sukcesów zawodowych. Ma też dwie, równie zaradne siostry, starszą, Georgię oraz młodszą - Maddy. Kiedy stan ich chorującego taty się pogarsza wracają do domu., by spełnić z nim ostatnie chwile. Niedługo później muszą podjąć trudną decyzję, która z nich zaopiekuje się cierpiącym ojcem?



„Tajemnicza kobieta”



Cierpiąca na amnezję kobieta odkrywa, że ma rodzinę i imperium spedycyjne. Wraca do swojej bogatej i pozornie idealnej przeszłości, aby odkryć, dlaczego odeszła.



„Szeptacz”



Wdowiec, którego syn zniknął, prosi o pomoc swojego dawno niewidzianego ojca – emerytowanego detektywa, który wysłał do więzienia związanego ze sprawą seryjnego mordercę.



„Szalenie bogaci, totalnie spłukani”



Rodzina bogatych snobów AlThahabich dowiaduje się, że jej sytuacja nie jest tak dobra, jak się wydawało jej członkom. Aby przetrwać, udają, że wciąż śpią na pieniądzach.



„Żyjemy dalej”



Samotna matka i były więzień tworzą nietypowy związek. Zaczynają od czułych listów, by w końcu otworzyć drzwi do odkupienia, nadziei i miłości wbrew wszystkiemu.



„Unabomber”



Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego z genialnego studenta Harvardu i uczestnika badań naukowych w Unabombera poszukiwanego przez FBI. Czytaj też:

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