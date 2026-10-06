Ten serial Netfliksa dzięki „poczcie pantoflowej” znalazł się na szczycie! Z dnia na dzień więcej widzów

Serial „Znam cię” („Seni Tanıyorum”), który zadebiutował w serwisie w połowie września i szybko stał się wielkim, światowym hitem, wykraczając poza granice Turcji i trafiając do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych tytułów w niemal każdym regionie globu. Pełen napięcia dramat psychologiczny, który w drugim tygodniu emisji odnotował gwałtowny wzrost popularności, obecnie dominuje w światowych rankingach.

Twórczynią i scenarzystką tego ośmioodcinkowego thrillera jest Tuğba Doğan, a za reżyserię odpowiada Mert Baykal. Serial miał swoją światową premierę na Netfliksie w czwartek 17 września 2026 roku.

„Po porodzie Funda chce wrócić do malarstwa i wznowić karierę, którą zawiesiła. W końcu znajduje też nianię, której od dawna szukała. Tajemnicza i niepokojąca Nazlı na zawsze odmieni życie Fundy i jej męża İlkerа” – brzmi oficjalny opis serii.

Kluczowym czynnikiem sukcesu „Znam cię” okazała się poczta pantoflowa, a wyniki oglądalności wskazują na niezwykle rzadką ścieżkę kariery, jaką w przypadku regionalnych produkcji oryginalnych przebył ten tytuł.

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Według oficjalnych danych Netfliksa dotyczących listy „Top 10”, w pierwszym tygodniu emisji serial zadebiutował na drugim miejscu zestawienia najpopularniejszych produkcji nieanglojęzycznych, osiągając solidny wynik 4,6 miliona pełnych wyświetleń (31,1 miliona godzin oglądania). Jednak w drugim tygodniu popularność produkcji gwałtownie wzrosła. Liczba widzów skoczyła o imponujące 111 proc., osiągając poziom 9,7 miliona pełnych wyświetleń (65,7 miliona godzin oglądania) i zapewniając serialowi pewne pierwsze miejsce w światowym rankingu. Łącznie serial osiągnął wynik 14,3 miliona wyświetleń w zaledwie dziesięć dni.

Według danych serwisu FlixPatrol produkcja ta okazała się hitem nie tylko w rodzimej Turcji (gdzie oczywiście dotarła na szczyt zestawienia i utrzymała się na nim przez dłuższy czas). Tytuł ten zdobył popularność na skalę światową. W ciągu pierwszych 14 dni serial „Not a Stranger” zajął pierwsze miejsce w dziesiątkach krajów Ameryki Łacińskiej, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Egipcie, Maroku i Arabii Saudyjskiej.

Z powodzeniem zaistniał również na rynkach anglojęzycznych, docierając do trzeciego miejsca w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz czwartego w Wielkiej Brytanii i Australii.

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