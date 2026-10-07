Na ten film czekali wszyscy Polacy. Na Netflix wpada dziś ta perełka

Od środy 7 października wszyscy subskrybenci Netfliksa obejrzą film „Mniej obcy”. Fabuła śledzi losy niepokornego gitarzysty, którego pasja do muzyki i niezłomność w podążaniu za marzeniami prowadzi prosto na szczyt polskiej sceny rockowej. Sukces niesie jednak ze sobą wysoki koszt: rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą oraz balansowanie na cienkiej granicy między artystycznym geniuszem a autodestrukcją. W roli Jana Borysewicza występuje debiutant Mikołaj Bukrewicz.

Film o Janie Borysewiczu na Netflix. Lider Lady Pank nie chciał tego ukrywać

Jak mówił jeszcze przed premierą Kristoffer Rus, reżyser i producent filmu, choć osią narracji filmu są losy lidera Lady Pank, „Mniej obcy” to coś więcej niż klasyczna biografia muzyczna. – To historia człowieka, który spełnia swoje największe marzenie, by wkrótce przekonać się, jak wysoką cenę trzeba czasem za nie zapłacić. Na tle schyłkowego PRL-u opowiadamy o muzyku, dla którego rock ’n roll był czymś więcej niż rozrywką – był wolnością, buntem i szansą na życie według własnych zasad – wyjaśniał.

Sam Jan Borysewicz chciał, aby film o nim był prawdziwy i niczego nie upiększał. – Nie chciałem ukrywać ani sukcesów, ani błędów, ani ceny, jaką przyszło mi zapłacić za życie podporządkowane muzyce. To nie jest historia o tym, że warto ślepo gonić za marzeniami. Raczej o tym, że jeśli naprawdę nie potrafisz z czegoś zrezygnować, musisz być gotowy ponieść konsekwencje swoich wyborów. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w tym filmie nie tylko rock’n’rollową historię, ale też szczerą opowieść o pasji, która potrafi dawać wolność, ale potrafi też bardzo dużo zabrać – wyznał.

W pozostałych muzyków zespołu Lady Pank wcielają się Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak oraz Marcel Barra. W roli współzałożyciela i głównego autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego zobaczymy Patryka Pietrzaka. W obsadzie znaleźli się także Kinga Preis oraz Ireneusz Czop.

W filmie nie zabraknie największych przebojów Lady Pank, które przez dekady towarzyszyły kolejnym pokoleniom fanów i stały się nieodłączną częścią historii polskiej muzyki.

„Mniej obcy”. O której godzinie film o Janie Borysewiczu i Lady Pank trafi na Netflix?

„Mniej obcy” już od dziś, środy 7 października od godziny 9:00 na platformie Netflix.

Czytaj też:

Pierwszy polski serial medyczny od Netflix nadchodzi! Leszek Lichota w głównej roli Czytaj też:

Netflix ma nowych faworytów Polaków. 7 filmów znalazło się na szczycie