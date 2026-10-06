„Matko, co tu się dzieje!”. Ludzie zarywają noce przy nowym miniserialu Netfliksa

„Na wschód od Edenu” to rozpisana na siedem odcinków epicka saga o Cathy Ames oraz Adamie i Calu Traskach, obejmująca dziesięciolecia między wojną secesyjną a I wojną światową i ukazująca zmagania bohaterów z ciężarem wolnej woli. Miniserial oparty jest na utworze amerykańskiego noblisty Johna Steinbecka, opublikowanym po raz pierwszy w 1952 roku. Autorką adaptacji jest Zoe Kazan, której dziadek, Elia Kazan, wyreżyserował filmową wersję tej powieści z 1955 roku.

Widzowie zachwycają się nowym miniserialem Netfliksa. „Delektuję się każdym odcinkiem bo wiem że zaraz zabraknie”

Miniserial, który zadebiutował na Netfliksie 1 października, szybko okazał się jedną z najlepiej ocenianych w tym roku produkcji platformy. Zarówno widzowie, jak i krytycy, są nim zachwyceni.

„Świetny serial! Wciągnęłam wszystkie odcinki w jeden wieczór”; „Cholernie wciągający serial, delektuję się każdym odcinkiem bo wiem że zaraz zabraknie, a jest coraz lepiej i lepiej”; „Dla mnie arcydzieło, zarwałam noc, nie mogłam się oderwać, nienawidziłam wstrętnej Cathy i bardzo żałowałam, kiedy serial się skończył. Doskonały film, mroczny i momentami przygnębiający, ale cudownie wciągający”; „Wyjątkowe to było”; „Jestem zaskoczona. Pięknie się to oglądało”; „Matko jedyna, co tu się w tym serialu dzieje! Nie można się oderwać od tej historii i od Florence Pugh. Rewelka” – piszą widzowie z Polski.

Serwis Rotten Tomatoes, agregujący recenzje, odnotował 88 proc. pozytywnych opinii przy średniej ocenie 7,8/10, na podstawie 41 recenzji krytyków. W podsumowaniu opinii krytyków czytamy: „Zoe Kazan wzbogaca tę nową adaptację klasycznego dzieła o intrygujące dylematy moralne i zachwycające krajobrazy, jednak to pogłębione kreacje aktorskie Pugh i Lee nadają godny wymiar tej nowej interpretacji »Na wschód od Edenu«”. Serwis Metacritic, stosujący średnią ważoną, przyznał produkcji 80 punktów na 100 możliwych na podstawie ocen 26 krytyków, co wskazuje na „ogólnie przychylny” odbiór.

Wszystkie 7 odcinków serialu „Na wschód od Edenu” jest już na Netflix.

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