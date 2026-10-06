Setki tysięcy ludzi obejrzało już filmową „Lalkę”. Tytuł pobił już ten rekord

„Lalka” w reżyserii Macieja Kawalskiego trafiła do polskich kin w środę 30 września. To jedna z największych i najbardziej gwiazdorskich superprodukcji w historii rodzimej kinematografii, która niemal w całości wyprodukowana została ze środków prywatnych. Pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują w filmie: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda „Chłopów” – Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

Nowa kinowa „Lalka”. Ile osób przyciągnęła już do kin?

Film przenosi widzów do Warszawy końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny.

U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

Od premiery książki Bolesława Prusa minęło już blisko 140 lat, jednak wszystko wskazuje na to, że historia wciąż rozpala emocje kolejnych pokoleń. Z najnowszych danych wynika, że najbardziej wyczekiwana polska produkcja tego roku odniosła imponujący sukces frekwencyjny. Ekranizację kultowej powieści Bolesława Prusa obejrzało już ponad 620 000 widzów w ciągu pierwszych pięciu dni od premiery, co oznacza, że „Lalka” osiągnęła największe otwarcie polskiego filmu od czasu pandemii.

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