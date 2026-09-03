3 nowości na Netflix i 4 perełki od HBO Max. Dziś wpadły mega tytuły

Czwartek 3 września to dzień, w którym na Netflix i HBO Max wylądowało najwięcej nowości. Na pierwszej z platform obejrzymy między innymi oparty na faktach dramat z Johnym Deppem, Benedictem Cumberbatchem czy Kavinem Baconem oraz drugi sezon jednego z najlepiej ocenianych seriali serwisu od lat. Druga platforma ma dla swoich subskrybentów serię filmów z Jeanem-Claudem Van Dammem, mocny dramat z Piercem Brosnanem czy nowy akcyjniak z Tomem Feltonem, który w kultowym "Harrym Potterze" wcielił się w Draco Malfoya. Sprawdźcie całą rozpiskę nowości na dziś – lista poniżej.

7 mocnych nowości od Netfliksa i HBO Max. Dzisiaj wpadły same perełki

„Pakt z diabłem” (Netflix)



Oparty na faktach dramat, którego bohaterem jest Whitey Bulger – okryty złą sławą gangster, który został informatorem FBI i przez wiele lat unikał aresztowania.



„Fito Páez: Świat w piosence” (Netflix)



Film dokumentalny, który pozwala widzom obserwować i słuchać Fito Páeza z bardzo bliska. Kamera jest niemalże niewidzialnym świadkiem jego każdego kroku, towarzysząc mu przez ponad rok na nagraniach, próbach, trasach i koncertach w największych miastach Ameryki Łacińskiej, Europy i USA. Dokument przybliża też historię życia jednego z najwybitniejszych hiszpańskojęzycznych artystów: jego związki i rozstania, dzieci i przyjaźnie, wybryki, tragedie, porażki i sukcesy.



„Dżentelmeni”, 2. sezon (Netflix)



Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…



„Ostatni strzelec” (HBO Max)



Weteran II wojny światowej Artie ucieka z domu opieki, by dotrzeć do Normandii i po raz ostatni spotkać się z dawnymi towarzyszami broni.



„Krwawy sport” (HBO Max)



Spełniając ostatnią wolę swojego mistrza, amerykański żołnierz opuszcza armię i udaje się do Hongkongu na turniej karate, by stoczyć tam walkę na śmierć i życie.



„Cyborg” (HBO Max)



W wyniszczonym przez zarazę świecie samotny wojownik eskortuje cyborga, który może ocalić ludzkość przed zagładą.



„Podwójne uderzenie” (HBO Max)



Bliźnięta rozdzielone po narodzinach wychowują się na różnych kontynentach. Po 25 latach spotykają się, by pomścić śmierć rodziców i odzyskać majątek.



„Ulepszeni” (HBO Max)



Niepełnosprawny złodziej w egzoszkielecie, jego siostrzenica i zbuntowana gwiazda popu walczą z genetycznie ulepszoną elitą. Czytaj też:

15+ najlepszych filmów z Keanu Reevesem. Dziś ma urodziny Czytaj też:

5 filmów na Netflix, które warto obejrzeć. Niedługo znikają na dobre