Ten film zarobił już 427 mln dolarów na całym świecie! Wciąż bije rekordy i w końcu jest też online

Według rankingu JustWatch „Obsesja”, film w reżyserii Curry'ego Barkera utrzymuje się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych filmów na platformach streamingowych w Stanach Zjednoczonych już od imponujących 129 dni. Produkcja ma za sobą również okres, w którym zajmowała pierwsze miejsce zestawienia.

Historia finansowego sukcesu „Obsesji” robi szczególne wrażenie ze względu na niewielki budżet. Produkcja kosztowała mniej niż milion dolarów, a do lipca zarobiła na całym świecie ponad 427 milionów dolarów, z czego ponad 250 milionów przypadło na rynek krajowy. Po sukcesie kinowym film trafił 17 lipca do oferty Peacock, dzięki czemu historia Beara i Nikki zyskała kolejną widownię.

Film może pochwalić się również bardzo dobrym przyjęciem. W serwisie Rotten Tomatoes 93 proc. opinii krytyków jest pozytywnych — wynik oparto na 327 recenzjach. Jeszcze wyżej produkcję oceniają zweryfikowani widzowie, wśród których pozytywnych opinii jest 94 proc. Krytycy zwracają uwagę przede wszystkim na sposób, w jaki film wykorzystuje nietypowy punkt wyjścia. Zamiast prostego horroru romantycznego „Obsesja” łączy niepokój, czarny humor i napięcie.

O czym jest „Obsesja”, film, który zarobił już w tym roku 427 mln dolarów?

Głównym bohaterem filmu jest Bear (Michael Johnston), który platonicznie zakochał się w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette). Chcąc zdobyć jej serce, postanawia skorzystać z nietypowego rozwiązania — taniej zabawki spełniającej życzenia o nazwie „One Wish Willow”. Problem w tym, że zabawka rzeczywiście działa. Bear otrzymuje dokładnie to, czego sobie zażyczył, ale szybko przekonuje się, że spełnione pragnienia mogą mieć swoją mroczną cenę.

Najgłośniejszy film tego roku bije wszelkie rekordy. Gdzie obejrzeć „Obsesję” w Polsce?

Dobra wiadomość dla polskich widzów jest taka, że na film nie trzeba już czekać. „Obsesja” jest dostępna w Polsce na kilku platformach i serwisach VOD. Film można znaleźć na Prime Video, CanalVOD, Playerze, Chili oraz Apple TV.

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