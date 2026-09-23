Nowy serial podbija TVP 1. Ogląda go niemal milion widzów

„Felicità” ma już za sobą dwa tygodnie emisji w TVP 1 i już tera wiadomo, że włosko-polski serial przyciąga przed telewizory tłumy widzów. Produkcja zadebiutowała na antenie na początku września, a kolejne odcinki pojawiają się trzy razy w tygodniu.

„Felicità” w TVP 1. Prawie milion widzów

Serial zadebiutował w poniedziałek 7 września o godz. 20:30. Kolejne odcinki można oglądać w poniedziałki, wtorki i środy o tej samej porze.

Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, pierwszy odcinek przyciągnął średnio ponad 1,3 mln widzów. W szczytowym momencie oglądalność sięgnęła 1,5 mln osób, a TVP 1 uzyskała wówczas 12 proc. udziału w rynku telewizyjnym.

Drugi odcinek zgromadził przed ekranami średnio 980 tys. widzów. Po dwóch tygodniach emisji średnia widownia „Felicità” wynosi 970 tys. osób. Przełożyło się to na 8,44 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej oraz 5,13 proc. w grupie widzów w wieku 15–59 lat. Najmniejszą widownię odnotowano przy szóstym odcinku.

O czym jest „Felicità”?

Fabuła serialu koncentruje się na Zośce i jej siedemnastoletniej córce Oliwii. Kobiety wyruszają do Apulii, by uporządkować sprawy po śmierci Kamila, ukochanego męża i ojca. Podróż, która miała pomóc im zamknąć bolesny rozdział życia, szybko prowadzi jednak do konfrontacji z prawdą, na którą żadna z nich nie jest gotowa.

Scenariusz produkcji powstał na podstawie dwóch powieści: „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego. W głównych rolach występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska, Dawid Ogrodnik, Oriana Celentano, Alessandro Parrello oraz Jan Arlotti.

Serial „Felicità” można oglądać w TVP 1 w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 20:30.

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