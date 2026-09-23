Mocny kryminał z Clintem Eastwoodem. Dziś wszyscy Polacy go zobaczą

„Prawdziwa zbrodnia” z Clintem Eastwoodem to kryminał, w którym dziennikarskie śledztwo zamienia się w dramatyczny wyścig z czasem. Widzowie po premierze określali produkcję jako „inteligentny dramat kryminalny”.

„Prawdziwa zbrodnia”. Clint Eastwood jako reporter z problemami

Steve Everett, grany przez Clinta Eastwooda, jest nowojorskim reporterem, który cieszy się opinią alkoholika i kobieciarza. W dorosłym życiu najdłużej potrafił wytrzymać bez alkoholu dwa miesiące. Niewiele dłużej trwały jego próby powstrzymania się od romansów z cudzymi żonami.

Problemy osobiste sprawiają, że małżeństwo Steve’a stopniowo się rozpada, a jego przyjaciele tracą cierpliwość. W końcu reporter zostaje bez domu i pracy. Z trudnej sytuacji pomaga mu wyjść Alan Mann, redaktor naczelny wydawanej w Oakland „Trybuny”, którego Steve zna od lat.

Everett przeprowadza się i rozpoczyna pracę w nowym miejscu, ale nie zamierza rezygnować ze swoich dawnych przyzwyczajeń. Jedno z pierwszych dziennikarskich zadań okazuje się jednak znacznie poważniejsze, niż mógł przypuszczać. Steve ma przeprowadzić wywiad z Frankiem Louisem Beechumem, skazanym na karę śmierci. Do wykonania wyroku pozostało zaledwie 12 godzin. Mężczyzna został oskarżony o napad i zabójstwo, jednak od początku śledztwa utrzymuje, że jest niewinny.

Po procesie Beechum odwoływał się do kolejnych instancji, ale jego starania nie przyniosły rezultatu. Rozmowa ze skazańcem sprawia, że Everett zaczyna dokładniej przyglądać się sprawie. Reporter rutynowo sprawdza związane z nią fakty, lecz z czasem nabiera przekonania, że Beechum rzeczywiście może nie mieć na sumieniu zarzucanej mu zbrodni.

Gdzie i kiedy oglądać kryminał Eastwooda?

Everett postanawia zebrać dowody, które mogłyby potwierdzić niewinność skazańca. Wie, że czasu zostało bardzo niewiele. Jeśli chce zapobiec egzekucji, musi jak najszybciej znaleźć informacje podważające dotychczasowe ustalenia.

„Prawdziwa zbrodnia” została oparta na powieści Andrew Klavana. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Clint Eastwood, James Woods jako Alan Mann oraz Isaiah Washington jako Frank Louis Beechum. Film „Prawdziwa zbrodnia” zostanie wyemitowany w środę 23 września o godz. 21:05 na antenie TVP 1.

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