Nowa postać w kultowym polskim serialu! Widzowie go uwielbiają

W biurze Kropliczanki pojawiła się nowa postać. To Robert, w którego wciela się Michał Sikorski. Bohater jest… ekscentryczny, nawet jak na standardy najpopularniejszego siedleckiego biura. Kim jest tajemniczy mężczyzna?

Nowa postać w „The Office PL”. Tego aktora dobrze znacie

Codzienny rytm Kropliczanki zakłóca pojawienie się nowego pracownika – Roberta. Nietypowa postać z kuriozalnym akcentem i – jak twierdzi Darek – w dziwacznym garniturze, może całkowicie zachwiać dotychczasową strukturą firmy. Robert przyjeżdża z samej Warszawy i już od pierwszej chwili idealnie odnajduje się w biurowych układzikach pracowników Kropliczanki. Nie uśmiecha się, więc trudno odgadnąć, co tak naprawdę myśli. A do tego mówi w naprawdę niespotykany sposób. I dlaczego podłapuje żarty Michała Holca?

Postać Michała Sikorskiego z pewnością wniesie do serialu nowy poziom karykaturalnego żartu i stanie się przyczyną wielu niezręcznych sytuacji, w których znajdą się bohaterowie produkcji.

W szóstym sezonie „The Office PL”, którego premiera jeszcze w tym roku, powrócą ulubione postacie widzów. Nie zabraknie absurdalnych pomysłów i niebanalnego humoru, okraszonego kontrolowaną dawką cringe’u.

Z pracownikami Kropliczanki będzie można się spotkać już 12 września podczas Dni Siedlec. Będzie to idealna okazja do zwiedzenia kultowego biura czy sprawdzenia się w konkurencjach inspirowanych serialem. W czasie wydarzenia przedpremierowo zostaną wyemitowane dwa pierwsze odcinki najnowszego sezonu produkcji.

Za szósty sezon „The Office PL” niezmiennie odpowiada zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.

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