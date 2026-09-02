10 seriali, których nie możecie przegapić tej jesieni. Wybór był trudny

Jesień to idealny moment, by zaszyć się pod kocem, zrobić herbatę i nadrobić serialowe zaległości. A w tym roku zdecydowanie będzie co oglądać. Nadchodzące miesiące przyniosą zarówno wyczekiwane powroty znanych i lubianych produkcji, jak i zupełnie nowe tytuły, które mają szansę stać się największymi hitami – nie tylko sezonu, ale i ostatnich lat. Wybraliśmy 10 seriali, na które tej jesieni szczególnie warto mieć oko. Sprawdźcie naszą listę!

Największe serialowe hity tej jesieni. 10 tytułów, które musicie włączyć

„Kulawe konie” (Apple TV)



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.

Pięć sezonów już dostępne, premiera 6. już 16 września



„Bracia” (Apple TV)



Hollywoodzcy aktorzy Matthew McConaughey i Woody Harrelson od lat są najlepszymi przyjaciółmi, ale rodzinna tajemnica wskazuje, że ich więź może być znacznie głębsza.

Premiera: 23 września



„Kill Jackie” (Prime Video)



Jackie Price, bogata kolekcjonerka o mrocznych tajemnicach, staje się celem zabójców zwanych Siedmioma Demonami.

Premiera: 2 października



„Blade Runner 2099” (Prime Video)



Pięćdziesiąt lat po wydarzeniach z filmu „Blade Runner 2049” Los Angeles odrodziło się – lecz nie za sprawą ludzi. Cora, zbiegini zmęczona ciągłą ucieczką, podejmuje ostatnią próbę rozpoczęcia nowego życia, przyjmując tożsamość Łowczyni Androidów (Blade Runner). Zmuszona do współpracy z Olwen – replikantką, której pozostało zaledwie kilka dni życia – wyrusza tropem zbiega skrywającego tajemnicę mogącą doprowadzić do upadku kruchego porządku panującego w odrodzonym mieście.

Premiera: 25 listopada



„Rywale” (Disney+)



Wieloletni konflikt pomiędzy dwójką mężczyzn osiąga apogeum, co wpływa negatywnie na lokalną niezależną telewizję.

Dwa sezony już dostępne, premiera trzeciego w listopadzie.



„Harry Potter” (HBO Max)



Nowa adaptacja cyklu powieści J. K. Rowling przenosi widzów w magiczny świat Harry’ego Pottera, wiernie odtwarzając przygody młodego czarodzieja i jego przyjaciół. Serial zagłębia się w mroczne sekrety Hogwartu, walkę dobra ze złem w uniwersum pełnym magii.

Premiera: 25 grudnia



„Na niebieskich światłach” (Canal+)



Troje młodych policjantów rozpoczyna służbę w Belfaście, gdzie już od pierwszych dni musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością ulicy.

Trzy sezony już dostępne do obejrzenia.



„Carrie” (Prime Video)



Carrie White (Summer Howell), wyobcowana licealistka, całe życie spędziła w odosobnieniu pod czujnym okiem swojej nadopiekuńczej matki, Margaret (Samantha Sloyan). Po nagłej śmierci ojca trafia do bezwzględnego świata publicznego liceum, gdzie musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Gdy staje się ofiarą wiralowej fali prześladowań, która wstrząsa całą społecznością, Carrie zmaga się z presją i okrucieństwem ery mediów społecznościowych. Równocześnie wraz z okresem dojrzewania budzą się w niej tajemnicze zdolności telekinetyczne, których siła okazuje się równie niebezpieczna, co trudna do opanowania.

Premiera: 7 października



„Na wschód od Edenu” (Netflix)



Nowa interpretacja arcydzieła Steinbecka opowie wielopokoleniową sagę rodziny Trasków, kierując szczególną uwagę na jej niezapomnianą antybohaterkę, Cathy Ames.

Premiera: 1 października



„Duma i uprzedzenie” (Netflix)



„Duma i uprzedzenie” to jedna z najwspanialszych powieści wszech czasów, która wkrótce zostanie przeniesiona na ekran przez Netflix. Zupełnie nowy sześcioodcinkowy miniserial, którego scenarzystką jest Dolly Alderton („Wszystko, co wiem o miłości”), a reżyserem — Euros Lyn („Heartstopper”), będzie stanowić wierną i klasyczną adaptację arcydzieła.

Premiera: Jesień 2026 roku Czytaj też:

35 najmocniejszych thrillerów psychologicznych. Te seriale namieszają ci w głowie Czytaj też:

25+ perełek od HBO Max. Oscarowy hit z 2025 roku w końcu w sieci