Ukryte serialowe perełki Netfliksa. 5 tytułów z ocenami powyżej 7/10

Netflix ma niezwykle bogatą bibliotekę seriali i nawet najbardziej wytrwali widzowie nie są w stanie obejrzeć wszystkiego, co trafia na platformę. Każdego miesiąca pojawiają się dziesiątki nowych produkcji, przez co wiele dobrych tytułów szybko znika w cieniu głośnych premier i kolejnych wielkich hitów. A szkoda, bo wśród mniej popularnych seriali można znaleźć prawdziwe perełki, które zachwycają widzów i mogą pochwalić się świetnymi ocenami.

Dlatego co jakiś czas zaglądamy nieco głębiej do katalogu Netfliksa i przypominamy wam o produkcjach, które nie zawsze przebijają się do szerokiej świadomości, choć zdecydowanie na to zasługują. Tym razem przygotowaliśmy pięć seriali, które być może przegapiliście.

Ukryte serialowe perełki Netfliksa. 5 seriali, które zasługują na rozgłos

„Sto lat samotności”



Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán musi opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę, której nadają nazwę Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.



„Lampart”



Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy, będących w sprzeczności z jego przekonaniami. Ostatecznie Don Fabrizio staje przed niemożliwym wyborem. Ma władzę, aby doprowadzić do małżeństwa między bogatą i piękną Angelicą i jego siostrzeńcem Tancredim, które zabezpieczyłoby przyszłość jego rodziny, ale złamałoby to serce jego ukochanej córki Concetty. Serial ten analizuje ponadczasowe motywy takie jak władza, miłość i cena postępu ze współczesnego punktu widzenia.



„Radioaktywny kryzys”



Fizycy i lekarze walczą z ogromną katastrofą radiologiczną, zagrażającą tysiącom ludzi, w serialu dramatycznym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.



„Wybory Paytona Hobarta”



Payton Hobart (Ben Platt), dobrze sytuowany uczeń z Santa Barbara w Kalifornii, już w wieku siedmiu lat miał sprecyzowane plany na przyszłość - stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po drodze do tego ambitnego celu Payton musi jednak przebrnąć przez najbardziej grząskie bagno w historii polityki - liceum Saint Sebastian. Aby wygrać wybory na przewodniczącego samorządu szkolnego, zapewnić sobie miejsce na Harvardzie i przybliżyć się do wymarzonego celu, Payton będzie musiał przechytrzyć swoich cwanych kolegów, nie narażając na szwank własnych zasad moralnych i mozolnie wypracowanego wizerunku.



„Legendy”



We wczesnych latach 90. XX wieku brytyjski urząd celno-skarbowy przegrywał walkę z przemytem narkotyków przez granice kraju. Problem postanowiono rozwiązać w nieszablonowy sposób. Niewielki zespół pracowników celnych otrzymał misję zinfiltrowania najgroźniejszych gangów narkotykowych w Wielkiej Brytanii. Nie byli to jednak wyszkoleni agenci, lecz grupa całkiem zwyczajnych kobiet i mężczyzn. Wyrwani z szarej codzienności i poddani podstawowemu szkoleniu, wyruszyli z misją stworzenia nowych tożsamości w kryminalnym półświatku - tak zwanych legend. Czytaj też:

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