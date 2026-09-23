Zaczynają od zera. Czterech kawalerów i wielkie emocje w nowym reality show

Polsat rozpoczął zdjęcia do nowego programu „Wielka Miłość w Małym Mieście”. Czterech kawalerów spotkało kobiety, które zgłosiły się do programu z nadzieją na stworzenie bliskiej relacji. Teraz bohaterowie mają czas, by sprawdzić, czy pierwsze wrażenie może przerodzić się w coś więcej.

„Wielka Miłość w Małym Mieście”. Uczestnicy spotkali się na Mazurach

Zdjęcia do nowego programu Polsatu odbywają się w malowniczej scenerii Mazur. To właśnie tam czterech kawalerów rozpoczęło bliższe poznawanie kobiet, które zdecydowały się poszukać miłości przed kamerami.

Uczestnicy spędzają ze sobą więcej czasu, rozmawiają i obserwują się w sytuacjach, których nie da się sprowadzić wyłącznie do pierwszego spotkania. Wspólne chwile mają pokazać, czy między bohaterami rzeczywiście pojawi się więź i czy początkowa sympatia ma szansę przerodzić się w relację.

Przed bohaterami programu kolejne spotkania, rozmowy i decyzje. Nie wszystkie relacje od początku będą układać się w taki sam sposób. Nie każdy uczestnik poczuje chemię, a nie każda znajomość musi prowadzić do wspólnej przyszłości.

Kolejne dni mają pozwolić bohaterom lepiej poznać swoje charaktery, potrzeby oraz wyobrażenia dotyczące związku. W centrum pozostaje pytanie, czy po pierwszych emocjach przyjdzie czas na decyzję o zrobieniu kolejnego kroku.

Maria Prokop debiutuje jako prowadząca

Uczestnikom „Wielkiej Miłości w Małym Mieście” towarzyszy Maria Prokop, dla której udział w programie jest telewizyjnym debiutem w roli prowadzącej. Jak przyznaje, rozpoczęcie zdjęć wiąże się dla niej z dużymi emocjami.

„Bardzo się cieszę, że zdjęcia do programu już wystartowały! To dla mnie naprawdę niesamowita, pełna emocji przygoda. Uczestnicy są absolutnie super, a każdy dzień przynosi coś nowego. Sam proces jest niezwykle ciekawy, intensywny i bardzo rozwijający. Jest w tym mnóstwo dobrej energii, nowych doświadczeń i spotkań z fantastycznymi ludźmi. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę być częścią tej przygody i już nie mogę się doczekać kolejnych dni na planie!” – mówi Maria Prokop.

Na razie pozostaje pytanie, które znajomości przetrwają kolejne etapy programu. Pierwsze spotkania mogą przynieść zauroczenie, ale także pokazać, że początkowa sympatia nie zawsze wystarcza, by myśleć o wspólnej przyszłości.

„Wielka Miłość w Małym Mieście” ma trafić do Polsatu wiosną przyszłego roku.

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