5 filmów o seryjnych morderczyniach. Do obejrzenia po nowym hicie Netfliksa

Na Netfliksie szał robi nowy sezon antologii „Potwory”, który tym razem w centrum postawił kobietę, która zabiła. Czwarty sezon antologii skupia się na Lizzie Borden i zabójstwie jej rodziców, do którego doszło przy użyciu siekiery. Serial przedstawia również powiązania między Borden a innymi kobietami, które dopuściły się seryjnych zabójstw – zarówno w przeszłości, jak i współcześnie – oraz przygląda się motywom stojącym za ich zbrodniami.

Jeśli więc po historii Lizzie Borden zainteresowały cię opowieści o seryjnych morderczyniach, wybór filmów, które stawiają je w centrum, jest naprawdę szeroki. Wśród nich znajdziemy produkcje, które na stałe zapisały się w historii kina i dziś uchodzą za klasyki gatunku. Od „Monster” po „Nagi instynkt” – oto filmy o seryjnych morderczyniach, które warto obejrzeć po serialu o Lizzie Borden.

Co oglądać po „Potworach” o Lizzie Borden? 5 top filmów o seryjnych morderczyniach

„Lizzie”



Lizzie Borden została zapamiętana przez kulturę masową jako niezrównoważona psychicznie morderczyni, która w 1892 roku siekierą pozbawiła życia ojca i macochę. Film ukazuje, w jaki sposób młoda, stosunkowo zamożna kobieta, która znajduje niespodziewanie oparcie w uczuciu do własnej pokojówki, dochodzi do krwawego punktu bez powrotu. Jak pęka pod naporem otaczającej jej ze wszystkich stron męskiej agresji, gwałtowności oraz różnych form manipulacji. Jak próbuje bezskutecznie uciekać z pułapki, w której przyszło jej się urodzić i dorastać. Jak postanawia odmienić los swój i znanych jej kobiet.



„Monster”



Film opowiada historię Aileen Wuornos, amerykańskiej prostytutki i seryjnej morderczyni skazanej na karę śmierci. W rolach głównych występują Charlize Theron (która za tę rolę dostała Oscara) oraz Christina Ricci.



„Carrie”



Carrie (Sissy Spacek) to skłócona z życiem nastolatka, nękana przez swoich szkolnych kolegów i fanatycznie religijną matkę (Piper Laurie). Na domiar złego posiada niesamowitą telekinetyczną moc, której zupełnie nie rozumie. Lecz gdy na balu maturalnym staje się ofiarą niewybrednego i złośliwego kawału swoich rówieśników, Carrie nie wytrzymuje i wyładowuje wreszcie skrywaną przez lata wściekłość. Za sprawą swej niezwykłej mocy rozpętuje prawdziwe piekło na ziemi.



„Nagi instynkt”



Właściciel klubu nocnego w San Francisco zostaje brutalnie zamordowany. Śledztwo prowadzi detektyw Curran, oskarżany przez wydział wewnętrzny o skłonność do alkoholu. Główną podejrzaną jest piękna pisarka Catherine Tramell, która do perfekcji opanowała sztukę manipulacji ludzkimi emocjami. Zafascynowany jej urodą Curran daje się wciągnąć w zmysłową grę. W trakcie śledztwa zaczyna tracić zawodową czujność, co może okazać się śmiertelnie niebezpieczne.



„Pearl”



Rok 1918. Młoda Pearl żyje na farmie w Teksasie, razem ze sparaliżowanym ojcem i dominującą matką. Dziewczyna chce wyrwać się z prowincji i zostać gwiazdą. Historia Pearl jest opowieścią o marzeniach, ambicji – ale także o szaleństwie. Czytaj też:

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