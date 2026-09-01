25+ perełek od HBO Max. Oscarowy hit z 2025 roku w końcu w sieci

Pierwsza połowa września w HBO Max upłynie pod znakiem wielkich filmowych hitów. Wśród najgłośniejszych premier znajdzie się laureat Oscara z 2025 roku ze Stellanem Skarsgardem, Elle Fanning i Renate Reinsve w głównych rolach. Zadebiutuje też kilka serii filmowych, w tym kultowa opowieść z Michaelem B. Jordanem i Sylvestrem Stallonem czy bawiąca do łez historia o wyjeździe kawalerskim, który zmienia wszystko. W sumie HBO Max ma dla nas w pierwszej połowie września ponad 25 tytułów. Tutaj znajdziecie ich pełną rozpiskę.

Nowości na HBO Max w pierwszej połowie września. Pełna rozpiska premier

„3 MWh”



Pracownik elektrowni jądrowej wyznacza sobie limit zużycia energii na całe życie. Co zrobi, gdy niemal go wyczerpie?

Premiera: 1 września



„Solomama”



Ciekawość prowadzi samotną matkę do sieci kłamstw, gdy niespodziewanie wychodzi na jaw tożsamość dawcy nasienia jej syna.

Premiera: 2 września



„Corina”



Corina, 20-letnia kobieta cierpiąca na agorafobię, musi pokonać własne lęki, by naprawić błąd i uratować pracę.

Premiera: 2 września



„Ostatni strzelec”



Weteran II wojny światowej Artie ucieka z domu opieki, by dotrzeć do Normandii i po raz ostatni spotkać się z dawnymi towarzyszami broni.

Premiera: 3 września



„Krwawy sport”



Spełniając ostatnią wolę swojego mistrza, amerykański żołnierz opuszcza armię i udaje się do Hongkongu na turniej karate, by stoczyć tam walkę na śmierć i życie.

Premiera: 3 września



„Cyborg”



W wyniszczonym przez zarazę świecie samotny wojownik eskortuje cyborga, który może ocalić ludzkość przed zagładą.

Premiera: 3 września



„Podwójne uderzenie”



Bliźnięta rozdzielone po narodzinach wychowują się na różnych kontynentach. Po 25 latach spotykają się, by pomścić śmierć rodziców i odzyskać majątek.

Premiera: 3 września



„Ulepszeni”



Niepełnosprawny złodziej w egzoszkielecie, jego siostrzenica i zbuntowana gwiazda popu walczą z genetycznie ulepszoną elitą.

Premiera: 3 września



„Rewolwerowcy”



Zbieg Thomas Keller ucieka przed brutalną przeszłością. Wkrótce jego śladem rusza grupa bezwzględnych łowców nagród.

Premiera: 4 września



„Wartość sentymentalna”



Kameralna opowieść o rodzinie, wspomnieniach oraz pojednawczej sile sztuki.

Premiera: 4 września



„Made in EU”



Iva, pracownica szwalni w bułgarskiej prowincji, zostaje pierwszą osobą z COVID-19 w swoim mieście i doświadcza odrzucenia przez lokalną społeczność.

Premiera: 5 września



„Problemista”



Alejandro, początkujący projektant zabawek w Nowym Jorku, walczy o spełnienie marzeń. Gdy kończy mu się wiza, podejmuje pracę u ekscentrycznego artysty.

Premiera: 5 września



„Rain Man”



Tom Cruise wciela się w idealistycznego młodego handlarza, którego życie zmienia się , gdy odkrywa, że ma dorosłego brata Raymonda.

Premiera: 6 września



„W ukryciu”



Młody policjant pod przykrywką ma tropić mężczyzn, lecz wszystko się komplikuje, gdy zakochuje się w jednym z podejrzanych.



„Rozkosze ogrodu ziemskiego”



Fermín, podstarzały malarz pogrążony w kryzysie osobistym i finansowym, próbuje odbudować relację ze swoim synem.



„Maysoon”



Egipska archeolożka mieszkająca w Berlinie staje przed utratą domu, rodziny i wolności, gdy rozpada się jej związek i wygasa paszport.



„Kac Vegas”



To miał być idealny wieczór kawalerski. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Premiera: 10 września



„Kac Vegas w Bangkoku”



Od niezapomnianego wieczoru kawalerskiego Douga minęły już w dwa lata. Czterej przyjaciele udają się do Tajlandii, gdzie ma się odbyć wesele Stu. Po wieczorze kawalerskim Stu, Phil i Alan budzą się w nieznanym pokoju hotelowym.

Premiera: 10 września



„Kac Vegas 3”



Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć Alana po śmierci ojca. Niestety, za sprawą Chowa, któremu udało się uciec z więzienia, panowie znów wpadają w tarapaty.

Premiera: 10 września



„Mój mistrz”



Włochy, 1989. Młody tenisista i jego nietypowy trener ruszają w podróż, która może odmienić ich życie i dać im nową szansę.

Premiera: 10 września



„Prorok z czasów pandemii”



Gdy profesor Didier Raoult promuje rzekomy „cudowny lek” na COVID-19, sześcioro zwykłych ludzi, w tym jego własna córka, rozpoczyna poszukiwanie prawdy.

Premiera: 11 września



„Creed II”



Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed staje do walki z synem legendarnego Ivana Drago.

Premiera: 11 września



„Creed: Narodziny legendy”



Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza, który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Film obsypany nagrodami.

Premiera: 11 września



„Creed III”



Adonis Creed musi zmierzyć się na ringu ze swoim byłym przyjacielem, aby wyrównać rachunki i zawalczyć o swoją przyszłość.

Premiera: 11 września



„Frendo”



Nastolatek po stracie bliskiej osoby trafia do małego miasteczka, gdzie morderczy klaun rozpętuje walkę o życie.

Premiera: 11 września



„Kochaj mnie czule”



Gdy Clémence wyznaje byłemu mężowi, że miała związki z kobietami, ten rozpoczyna walkę o odebranie jej opieki nad ich synem.

Premiera: 12 września



„Na ringu z rodziną”



Oparta na faktach opowieść o dzieciach byłego wrestlera, które marzą o dołączeniu do WWE.

Premiera: 12 września Czytaj też:

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