25+ perełek od HBO Max. Oscarowy hit z 2025 roku w końcu w sieci
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25+ perełek od HBO Max. Oscarowy hit z 2025 roku w końcu w sieci

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„Wartość sentymentalna”
„Wartość sentymentalna” Źródło: Neon
Prawie 30 nowych tytułów wpada do biblioteki HBO Max. Mamy dla was listę wszystkich premier, których nie chcecie przegapić.

Pierwsza połowa września w HBO Max upłynie pod znakiem wielkich filmowych hitów. Wśród najgłośniejszych premier znajdzie się laureat Oscara z 2025 roku ze Stellanem Skarsgardem, Elle Fanning i Renate Reinsve w głównych rolach. Zadebiutuje też kilka serii filmowych, w tym kultowa opowieść z Michaelem B. Jordanem i Sylvestrem Stallonem czy bawiąca do łez historia o wyjeździe kawalerskim, który zmienia wszystko. W sumie HBO Max ma dla nas w pierwszej połowie września ponad 25 tytułów. Tutaj znajdziecie ich pełną rozpiskę.

Nowości na HBO Max w pierwszej połowie września. Pełna rozpiska premier

„3 MWh”

Pracownik elektrowni jądrowej wyznacza sobie limit zużycia energii na całe życie. Co zrobi, gdy niemal go wyczerpie?
Premiera: 1 września

„Solomama”

Ciekawość prowadzi samotną matkę do sieci kłamstw, gdy niespodziewanie wychodzi na jaw tożsamość dawcy nasienia jej syna.
Premiera: 2 września

„Corina”

Corina, 20-letnia kobieta cierpiąca na agorafobię, musi pokonać własne lęki, by naprawić błąd i uratować pracę.
Premiera: 2 września

„Ostatni strzelec”

Weteran II wojny światowej Artie ucieka z domu opieki, by dotrzeć do Normandii i po raz ostatni spotkać się z dawnymi towarzyszami broni.
Premiera: 3 września

„Krwawy sport”

Spełniając ostatnią wolę swojego mistrza, amerykański żołnierz opuszcza armię i udaje się do Hongkongu na turniej karate, by stoczyć tam walkę na śmierć i życie.
Premiera: 3 września

„Cyborg”

W wyniszczonym przez zarazę świecie samotny wojownik eskortuje cyborga, który może ocalić ludzkość przed zagładą.
Premiera: 3 września

„Podwójne uderzenie”

Bliźnięta rozdzielone po narodzinach wychowują się na różnych kontynentach. Po 25 latach spotykają się, by pomścić śmierć rodziców i odzyskać majątek.
Premiera: 3 września

„Ulepszeni”

Niepełnosprawny złodziej w egzoszkielecie, jego siostrzenica i zbuntowana gwiazda popu walczą z genetycznie ulepszoną elitą.
Premiera: 3 września

„Rewolwerowcy”

Zbieg Thomas Keller ucieka przed brutalną przeszłością. Wkrótce jego śladem rusza grupa bezwzględnych łowców nagród.
Premiera: 4 września

„Wartość sentymentalna”

Kameralna opowieść o rodzinie, wspomnieniach oraz pojednawczej sile sztuki.
Premiera: 4 września

„Made in EU”

Iva, pracownica szwalni w bułgarskiej prowincji, zostaje pierwszą osobą z COVID-19 w swoim mieście i doświadcza odrzucenia przez lokalną społeczność.
Premiera: 5 września

„Problemista”

Alejandro, początkujący projektant zabawek w Nowym Jorku, walczy o spełnienie marzeń. Gdy kończy mu się wiza, podejmuje pracę u ekscentrycznego artysty.
Premiera: 5 września

„Rain Man”

Tom Cruise wciela się w idealistycznego młodego handlarza, którego życie zmienia się , gdy odkrywa, że ma dorosłego brata Raymonda.
Premiera: 6 września

„W ukryciu”

Młody policjant pod przykrywką ma tropić mężczyzn, lecz wszystko się komplikuje, gdy zakochuje się w jednym z podejrzanych.

„Rozkosze ogrodu ziemskiego”

Fermín, podstarzały malarz pogrążony w kryzysie osobistym i finansowym, próbuje odbudować relację ze swoim synem.

„Maysoon”

Egipska archeolożka mieszkająca w Berlinie staje przed utratą domu, rodziny i wolności, gdy rozpada się jej związek i wygasa paszport.

„Kac Vegas”

To miał być idealny wieczór kawalerski. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem.
Premiera: 10 września

„Kac Vegas w Bangkoku”

Od niezapomnianego wieczoru kawalerskiego Douga minęły już w dwa lata. Czterej przyjaciele udają się do Tajlandii, gdzie ma się odbyć wesele Stu. Po wieczorze kawalerskim Stu, Phil i Alan budzą się w nieznanym pokoju hotelowym.
Premiera: 10 września

„Kac Vegas 3”

Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć Alana po śmierci ojca. Niestety, za sprawą Chowa, któremu udało się uciec z więzienia, panowie znów wpadają w tarapaty.
Premiera: 10 września

„Mój mistrz”

Włochy, 1989. Młody tenisista i jego nietypowy trener ruszają w podróż, która może odmienić ich życie i dać im nową szansę.
Premiera: 10 września

„Prorok z czasów pandemii”

Gdy profesor Didier Raoult promuje rzekomy „cudowny lek” na COVID-19, sześcioro zwykłych ludzi, w tym jego własna córka, rozpoczyna poszukiwanie prawdy.
Premiera: 11 września

„Creed II”

Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed staje do walki z synem legendarnego Ivana Drago.
Premiera: 11 września

„Creed: Narodziny legendy”

Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza, który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Film obsypany nagrodami.
Premiera: 11 września

„Creed III”

Adonis Creed musi zmierzyć się na ringu ze swoim byłym przyjacielem, aby wyrównać rachunki i zawalczyć o swoją przyszłość.
Premiera: 11 września

„Frendo”

Nastolatek po stracie bliskiej osoby trafia do małego miasteczka, gdzie morderczy klaun rozpętuje walkę o życie.
Premiera: 11 września

„Kochaj mnie czule”

Gdy Clémence wyznaje byłemu mężowi, że miała związki z kobietami, ten rozpoczyna walkę o odebranie jej opieki nad ich synem.
Premiera: 12 września

„Na ringu z rodziną”

Oparta na faktach opowieść o dzieciach byłego wrestlera, które marzą o dołączeniu do WWE.
Premiera: 12 września Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl