25+ perełek od HBO Max. Oscarowy hit z 2025 roku w końcu w sieci

Pierwsza połowa września w HBO Max upłynie pod znakiem wielkich filmowych hitów. Wśród najgłośniejszych premier znajdzie się laureat Oscara z 2025 roku ze Stellanem Skarsgardem, Elle Fanning i Renate Reinsve w głównych rolach. Zadebiutuje też kilka serii filmowych, w tym kultowa opowieść z Michaelem B. Jordanem i Sylvestrem Stallonem czy bawiąca do łez historia o wyjeździe kawalerskim, który zmienia wszystko. W sumie HBO Max ma dla nas w pierwszej połowie września ponad 25 tytułów. Tutaj znajdziecie ich pełną rozpiskę.
Nowości na HBO Max w pierwszej połowie września. Pełna rozpiska premier
„3 MWh”
Pracownik elektrowni jądrowej wyznacza sobie limit zużycia energii na całe życie. Co zrobi, gdy niemal go wyczerpie?
Premiera: 1 września
„Solomama”
Ciekawość prowadzi samotną matkę do sieci kłamstw, gdy niespodziewanie wychodzi na jaw tożsamość dawcy nasienia jej syna.
Premiera: 2 września
„Corina”
Corina, 20-letnia kobieta cierpiąca na agorafobię, musi pokonać własne lęki, by naprawić błąd i uratować pracę.
Premiera: 2 września
„Ostatni strzelec”
Weteran II wojny światowej Artie ucieka z domu opieki, by dotrzeć do Normandii i po raz ostatni spotkać się z dawnymi towarzyszami broni.
Premiera: 3 września
„Krwawy sport”
Spełniając ostatnią wolę swojego mistrza, amerykański żołnierz opuszcza armię i udaje się do Hongkongu na turniej karate, by stoczyć tam walkę na śmierć i życie.
Premiera: 3 września
„Cyborg”
W wyniszczonym przez zarazę świecie samotny wojownik eskortuje cyborga, który może ocalić ludzkość przed zagładą.
Premiera: 3 września
„Podwójne uderzenie”
Bliźnięta rozdzielone po narodzinach wychowują się na różnych kontynentach. Po 25 latach spotykają się, by pomścić śmierć rodziców i odzyskać majątek.
Premiera: 3 września
„Ulepszeni”
Niepełnosprawny złodziej w egzoszkielecie, jego siostrzenica i zbuntowana gwiazda popu walczą z genetycznie ulepszoną elitą.
Premiera: 3 września
„Rewolwerowcy”
Zbieg Thomas Keller ucieka przed brutalną przeszłością. Wkrótce jego śladem rusza grupa bezwzględnych łowców nagród.
Premiera: 4 września
„Wartość sentymentalna”
Kameralna opowieść o rodzinie, wspomnieniach oraz pojednawczej sile sztuki.
Premiera: 4 września
„Made in EU”
Iva, pracownica szwalni w bułgarskiej prowincji, zostaje pierwszą osobą z COVID-19 w swoim mieście i doświadcza odrzucenia przez lokalną społeczność.
Premiera: 5 września
„Problemista”
Alejandro, początkujący projektant zabawek w Nowym Jorku, walczy o spełnienie marzeń. Gdy kończy mu się wiza, podejmuje pracę u ekscentrycznego artysty.
Premiera: 5 września
„Rain Man”
Tom Cruise wciela się w idealistycznego młodego handlarza, którego życie zmienia się , gdy odkrywa, że ma dorosłego brata Raymonda.
Premiera: 6 września
„W ukryciu”
Młody policjant pod przykrywką ma tropić mężczyzn, lecz wszystko się komplikuje, gdy zakochuje się w jednym z podejrzanych.
„Rozkosze ogrodu ziemskiego”
Fermín, podstarzały malarz pogrążony w kryzysie osobistym i finansowym, próbuje odbudować relację ze swoim synem.
„Maysoon”
Egipska archeolożka mieszkająca w Berlinie staje przed utratą domu, rodziny i wolności, gdy rozpada się jej związek i wygasa paszport.
„Kac Vegas”
To miał być idealny wieczór kawalerski. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem.
Premiera: 10 września
„Kac Vegas w Bangkoku”
Od niezapomnianego wieczoru kawalerskiego Douga minęły już w dwa lata. Czterej przyjaciele udają się do Tajlandii, gdzie ma się odbyć wesele Stu. Po wieczorze kawalerskim Stu, Phil i Alan budzą się w nieznanym pokoju hotelowym.
Premiera: 10 września
„Kac Vegas 3”
Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć Alana po śmierci ojca. Niestety, za sprawą Chowa, któremu udało się uciec z więzienia, panowie znów wpadają w tarapaty.
Premiera: 10 września
„Mój mistrz”
Włochy, 1989. Młody tenisista i jego nietypowy trener ruszają w podróż, która może odmienić ich życie i dać im nową szansę.
Premiera: 10 września
„Prorok z czasów pandemii”
Gdy profesor Didier Raoult promuje rzekomy „cudowny lek” na COVID-19, sześcioro zwykłych ludzi, w tym jego własna córka, rozpoczyna poszukiwanie prawdy.
Premiera: 11 września
„Creed II”
Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed staje do walki z synem legendarnego Ivana Drago.
Premiera: 11 września
„Creed: Narodziny legendy”
Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza, który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Film obsypany nagrodami.
Premiera: 11 września
„Creed III”
Adonis Creed musi zmierzyć się na ringu ze swoim byłym przyjacielem, aby wyrównać rachunki i zawalczyć o swoją przyszłość.
Premiera: 11 września
„Frendo”
Nastolatek po stracie bliskiej osoby trafia do małego miasteczka, gdzie morderczy klaun rozpętuje walkę o życie.
Premiera: 11 września
„Kochaj mnie czule”
Gdy Clémence wyznaje byłemu mężowi, że miała związki z kobietami, ten rozpoczyna walkę o odebranie jej opieki nad ich synem.
Premiera: 12 września
„Na ringu z rodziną”
Oparta na faktach opowieść o dzieciach byłego wrestlera, które marzą o dołączeniu do WWE.
Premiera: 12 września Czytaj też:
35 najmocniejszych thrillerów psychologicznych. Te seriale namieszają ci w głowie Czytaj też:
Polski kryminał od HBO Max nadchodzi. Przenosimy się do lat 80.