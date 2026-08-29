7 nowości z HBO Max, 4 perełki od Netfliksa. Co nowego włączyć w weekend?

W ostatni weekend sierpnia sprawdzamy, co nowego wpadło na najpopularniejsze platformy streamingowe w Polsce w ostatnich dniach i podpowiadamy wam, jakie seriale i filmy warto nadrobić. Poniżej pełna rozpiska.

Nowości na Netflix i HBO Max w weekend. Co warto obejrzeć?

„Latarnie” (HBO Max)



Stewart i Jordan, kosmiczni strażnicy, zostają wciągnięci w mroczną zagadkę na Ziemi.



„Twoja Wina: Londyn” (HBO Max)



Nick i Noah stają przed najtrudniejszą próbą swojej miłości, gdy Noah zaczyna nowe życie na Uniwersytecie Oksfordzkim, a Nick zostaje w Londynie, pracując w firmie ojca. Dzieli ich odległość i narastające napięcia: zazdrość, ambicja oraz siły, które chcą ich rozdzielić - muszą zaryzykować wszystko, by ich więź przetrwała mimo przeciwności.



„Grawitacja” (HBO Max)



Dr Stone (Sandra Bullock) i Matt Kowalsky (George Clooney) są uczestnikami misji wahadłowca, której zadaniem jest naprawa przestarzałego Teleskopu Kosmicznego. Niespodziewanie stacja kosmiczna zostaje niemal całkowicie zniszczona przez pędzące odłamki rosyjskiego satelity. Stone i Kowalsky są jedynymi, którzy ocaleli. Czy oboje wrócą na Ziemię?



„Mad Max: Na drodze gniewu” (HBO Max)



Prześladowany przez demony przeszłości Mad Max uważa, że najlepszym sposobem na przeżycie jest samotna wędrówka po świecie. Zostaje jednak wciągnięty do grupy uciekinierów przemierzających tereny spustoszone przez wojnę nuklearną (Wasteland) w pojeździe zwanym War Rig, prowadzonym przez Imperatorkę Furiosę. Uciekają z Cytadeli sterroryzowanej przez Immortana Joe’ego, któremu odebrano coś wyjątkowego. Rozwścieczony watażka zwołuje wszystkie swoje bandy i wytrwale ściga buntowników, podczas gdy na drogach toczy się wysokooktanowa wojna.



„Christy” (HBO Max)



Z prowincjonalnego Południa, trafia na sportowe salony lat 90., gdzie ciosy zadaje nie tylko na ringu. Gdy sława rośnie, jej prywatne życie zamienia się w koszmar, a każda kolejna walka jest próbą wyrwania się z przemocy i odzyskania kontroli nad własnym losem.



„Chronologia wody” (HBO Max)



Wychowana w środowisku rozdartym przemocą i alkoholem, Lidia Yuknavitch wydawała się skazana na samozniszczenie i porażkę, dopóki słowa nie dały jej nieoczekiwanej wolności w postaci literatury. Adaptacja autobiograficznego bestsellera Yuknavitch, opowiada o podróży Lidii w poszukiwaniu własnego głosu, badając, w jaki sposób traumę można przekształcić w sztukę poprzez ponowne przejęcie kontroli nad własną krwawą historią, zwłaszcza tą, której doświadczają wyłącznie kobiety i dziewczęta.



„Kiedy nikt nie patrzy” (HBO Max)



Młoda para (Sydney Sweeney i Justice Smith) zaczyna interesować się życiem intymnym sąsiadów z naprzeciwka (Ben Hardy i Natasha Liu Bordizzo). Zaczyna się niewinnie, wkrótce jednak ciekawość przeradza się w niezdrową obsesję - po tym, jak bohaterowie są świadkami zdrady. Pokusa i pożądanie sprawiają, że losy całej czwórki splatają się, co prowadzi do straszliwych konsekwencji.



„Sto lat samotności”, 2. sezon (Netflix)



Mimo podpisania rozejmu Macondo wciąż nie zaznało pokoju. Pomni pogróżek pułkownika Aureliana Buendíi konserwatyści obmyślają plany zamachu, który — dziwnym zrządzeniem losu — kończy się sprowadzeniem do miasteczka z Bogoty Fernandy del Carpio. Fernanda wychodzi za mąż za Aureliana Drugiego — jednego z dwójki pochodzących z nieprawego łoża bliźniąt Arcadia — i rodzi Úrsuli Iguarán pierwszych prawowitych dziedziców.



„Tajemnicza kobieta” (Netflix)



Louise Andersen wiedzie spokojne życie na norweskiej wyspie Hidra wraz ze swoim partnerem Joachimem, z którym prowadzi niewielką kawiarnię. Pewnego letniego dnia ich spokój zostaje zburzony, gdy nieznajomy twierdzi, że Louise to tak naprawdę Helene Söderberg – kobieta, która zaginęła w Danii trzy lata wcześniej. Wkrótce Louise odkrywa, że nie tylko ma męża, ale jest także matką kilkuletniego chłopca. Chcąc poznać prawdę o swojej przeszłości, opuszcza Joachima i dotychczasowe życie, aby odnaleźć swoją rodzinę i dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się w noc jej zaginięcia. Im bliżej poznaje Helene, tym bardziej szokujące sekrety wychodzą na jaw. Odkryta prawda całkowicie odmienia jej życie i wywraca jej świat do góry nogami.



„Szeptacz” (Netflix)



Gdy niepokojąca nowa sprawa ponownie jednoczy rozwiązaną ekipę Cmentarzysko, niespodziewany powrót Önem do służby sprawia, że śledztwo staje się dla zespołu osobiste i poruszające.



„Cała prawda o moich kłamstwach” (Netflix)



Bohaterami miniserialu są od lat mieszkający ze sobą przyjaciele, Coco i Marín. Wraz z całą paczką szykują się do podróży kamperem, by uczcić wieczór panieński swojej przyjaciółki Blanki. Święto przyjaźni szybko zmienia się jednak w próbę rozbrojenia tykającej bomby, kiedy skrywane od lat tajemnice zaczynają wychodzić na jaw. Czytaj też:

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