Nowy film Prime Video w dobę numerem 1. To ekranizacja słynnej powieści. „Warto było czekać”

„The Love Hypothesis”, film oparty na bestsellerowej powieści Ali Hazelwood z listy „New York Timesa”, zadebiutował na Prime Video w środę 23 września i od razu wskoczył na 1. pozycję najpopularniejszych filmów na platformie. Na polskim Filmwebie produkcja ma ocenę 7,1/10 na prawie tysiąc ocen, a widzowie piszą:

„Wyczekiwana adaptacja i się nie zawiodłam”; „Uroczo niezręczny i przezabawny momentami”; „Książka lepsza, ale nadal wspaniały film”; „Warto było czekać, wśród tych wszystkich średniaków Amazon jak się postara potrafi zrobić naprawdę dobry film. A główni aktorzy no idealnie dobrani do roli, i ta muzyka genialnie dopasowana do scen”; „Czułam się jakbym oglądała film w głowie, bo dosłownie tak wyobrażałam sobie ekranizację tej książki”; „Czy wszystkie książki Ali Hazelwood mogłyby dostać takie dobre ekranizacje? Ja ładnie proszę”.

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Jeżeli nigdy nie mieliście styczności z książką Ali Hazelwood, „The Love Hypothesis” opowiada historię Olive (Lili Reinhart), błyskotliwej doktorantki skupionej na swojej przyszłości w świecie akademickim. Kiedy jednak odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka Ahn (Rachel Marsh) zakochała się w Jeremym (Nicholas Duvernay) – chłopaku, który podoba się Olive – dziewczyna impulsywnie całuje

budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman), by udowodnić, że już o nim nie myśli. To, co zaczyna się jako desperacki gest w imię przyjaźni, przeradza się w fikcyjny związek oparty na zasadach, granicach i obopólnie korzystnym układzie. Gdy granica między odgrywaną rolą a rzeczywistością zaczyna się zacierać, Olive staje przed najtrudniejszą hipotezą w swoim życiu: być może miłość naprawdę jest warta ryzyka.

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