Ten film to arcydzieło. Kultowy mafijny klimat Nowego Jorku lat 60. dziś w TV

W reżyserskim debiucie Roberta De Niro spotykają się mafijne porachunki, rodzinne wartości i historia chłopaka, który musi sam przekonać się, komu naprawdę warto ufać. Film zobaczymy dziś wieczorem w telewizji. „Gangsterski film z najwyższej półki. Zrealizowany bez żadnego błędu” – tak „Prawo Bronxu” oceniali widzowie.

„Prawo Bronxu”. Chłopiec poznaje świat mafii

Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku w latach 60. XX wieku. Dziewięcioletni Calogero Anello pochodzi z rodziny włoskich emigrantów. Chłopiec spędza wiele godzin na schodach przed swoim domem, obserwując Sonny'ego, miejscowego szefa mafii granego przez Chazza Palminteriego.

Pewnego dnia Calogero staje się świadkiem morderstwa. Wie, że za zbrodnię odpowiada znajomy mafioso, ale nie mówi o tym policji. Sonny jest mu wdzięczny i z czasem zaczyna wprowadzać chłopca w świat swoich podejrzanych interesów. Calogero jest zafascynowany gangsterem i coraz bardziej oddala się od przestróg swojego ojca. Lorenzo Anello, w którego wciela się Robert De Niro, jest uczciwym kierowcą autobusu i próbuje uchronić syna przed wpływem mafijnego środowiska.

Z czasem chłopak zaczyna jednak dostrzegać konsekwencje świata, który początkowo tak bardzo go fascynował. Dochodzi do wniosku, że jego ojciec miał rację, ostrzegając go przed Sonnym i jego otoczeniem.

Scenariusz „Prawa Bronxu” napisał Chazz Palminteri, który w filmie wcielił się również w gangstera Sonny'ego. Historia powstała na podstawie jego własnego monodramatu, który odnosił sukcesy w Los Angeles.

Przedstawienie zwróciło uwagę Roberta De Niro. Aktor zainspirowany spektaklem postanowił przenieść tę historię na duży ekran. „Prawo Bronxu” stało się tym samym jego debiutem reżyserskim. W filmie znalazło się również wielu początkujących aktorów. Większość ról obsadzono debiutantami pochodzącymi z nowojorskiego Bronksu. W roli dorosłego Calogero wystąpił Lillo Brancato.

Robert De Niro jako ojciec Calogero. Kiedy „Prawo Bronxu” w telewizji?

De Niro nie ograniczył się jednak do pracy za kamerą. Zagrał również Lorenzo Anello, ojca głównego bohatera. Jego postać stanowi przeciwieństwo Sonny'ego. Podczas gdy gangster oferuje Calogero manipulacje, pieniądze i dostęp do świata przestępczego, Lorenzo reprezentuje uczciwe życie i próbuje nauczyć syna odpowiedzialności.

Historia skupia się więc nie tylko na mafijnym środowisku Bronxu. To także opowieść o dorastaniu, wyborach i konflikcie między wartościami przekazywanymi przez rodzinę a pokusą życia na skróty.

Jednym z atutów filmu pozostaje również ścieżka dźwiękowa, która dopełnia historię rozgrywającą się w Nowym Jorku lat 60. „Prawo Bronxu” zostanie wyemitowane w czwartek, 24 września o godz. 22:55 na antenie TVP2.

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