Polski aktor w obsadzie wielkiego światowego hitu! Znamy datę premiery i szczegóły fabuły

„Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen” to drugi serialowy rozdział franczyzy „W ogniu”, która wcześniej przeniosła akcję do Paryża. Produkcja zadebiutuje już we wrześniu w serwisie CANAL+. W jednej z ważniejszych ról pojawi się polski aktor Jacek Koman.

„Apollo w ogniu”. Nowe zagrożenie dla Europy

Historia rozpoczyna się od pozornie rutynowej operacji inwigilacyjnej prowadzonej w Libii. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli. Agentka MI6 Zara Taylor oraz były funkcjonariusz ochrony Vincent Taleb zostają zmuszeni do ponownej współpracy.

Bohaterowie odkrywają rozległy spisek zorganizowany przez bezwzględnego Jurija Miszkina. Jego plan zakłada uwolnienie śmiertelnego wirusa, który może doprowadzić do katastrofy na terenie Europy.

Zagrożenie zaczyna rozprzestrzeniać się z libijskiego wybrzeża w kierunku europejskich stolic. Zara i Vincent rozpoczynają wyścig z czasem. Na swojej drodze napotykają skompromitowanych agentów, prywatne bojówki oraz tajemnice, które mogą zmienić bieg wydarzeń.

W drugim sezonie ponownie zobaczymy Ritu Aryę jako Zarę Taylor, nieustraszoną agentkę MI6. Do roli Vincenta Taleba, byłego oficera ochrony osobistej, wraca Tewfik Jallab.

Międzynarodową obsadę produkcji uzupełniają Richard Dormer, Charlotte Spencer, Arthur Darvill oraz Jacek Koman. Polski aktor znany jest między innymi z produkcji „Konklawe”, „Top of the Lake” i „Moulin Rouge!”.

„W ogniu” trafia na mały ekran

Za warstwę fabularną „Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen” ponownie odpowiada brytyjski scenarzysta Howard Overman, znany z takich produkcji jak „Wojna światów” i „Misfits”.

Głównym reżyserem projektu został David Caffrey, twórca związany między innymi z serialem „Alienista”. Współreżyserką jest Alice Troughton, która pracowała przy produkcjach „Boat Story” oraz „Baghdad Central”.

Franczyza „W ogniu” (ang. „Has Fallen”) obejmuje trzy filmy, które zdobyły popularność dzięki widowiskowym scenom akcji, szybkiemu tempu i efektom specjalnym. Sukces produkcji doprowadził do powstania jej pierwszej serialowej odsłony.

„Paryż w ogniu: Paris Has Fallen” liczył osiem odcinków i przeniósł wydarzenia do stolicy Francji. Serial zachował charakterystyczne elementy filmowej serii, stawiając na intensywną akcję, napięcie i widowiskowe sceny.

Teraz twórcy przenoszą historię w kolejne miejsca, a stawką staje się bezpieczeństwo całej Europy.

„Apollo w ogniu” od 14 września w CANAL+

Drugi sezon serialowej serii „W ogniu” zadebiutuje 14 września w serwisie streamingowym CANAL+. Widzowie mogą spodziewać się międzynarodowej intrygi, pościgu za sprawcami spisku oraz walki z zagrożeniem, którego konsekwencje mogą objąć cały kontynent.

„Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen” będzie dostępne wyłącznie w CANAL+.

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