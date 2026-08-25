Filmowe nowości na SkyShowtime. Wśród nich polskie perełki

SkyShowtime ponownie poszerza bibliotekę o kolejne filmy i seriale. Tym razem na widzów czekają zarówno międzynarodowe produkcje, jak i polskie kino.

Wśród nowości znalazły się m.in. dramat „Anemone”, animowany „Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru” oraz trzy polskie filmy: „Anatomia zła”, „Czerwony Pająk” i „Układ zamknięty”. Do biblioteki SkyShowtime trafił również „Shrek”, a oferta serialowa została rozszerzona o kolejne odcinki.

Nowości filmowe i serialowe na SkyShowtime

„Anemone”



Jedną z nowych propozycji jest „Anemone”. Akcja dramatu rozgrywa się w północnej Anglii, gdzie mężczyzna wyrusza do lasu, by odnowić kontakt ze swoim bratem pustelnikiem. Ich relację naznaczyła skomplikowana przeszłość oraz wydarzenia sprzed wielu dekad, które wciąż mają wpływ na ich życie.



„Anatomia zła”



Wśród nowości nie zabrakło rodzimych produkcji. „Anatomia zła” przedstawia historię płatnego zabójcy o pseudonimie „Lulek” (Stroiński), który po warunkowym zwolnieniu z więzienia otrzymuje propozycję przeprowadzenia zamachu na komendanta Centralnego Biura Śledczego. W zamian ma dostać dużą sumę pieniędzy, wymazanie kartoteki oraz możliwość opuszczenia kraju.

Do realizacji zadania „Lulek” angażuje Staszka (Kowalczyk), wydalonego z armii snajpera i uczestnika nieudanej misji w Afganistanie. Mężczyzna zaczyna jednak podejrzewać, że rzeczywiste intencje jego zleceniodawcy są zupełnie inne. Presja ze strony osób stojących za zamachem rośnie, a czas na wykonanie zadania szybko się kończy.



„Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru”



SkyShowtime rozszerzyło również ofertę o „Awatar Aang: Ostatni Władca Wiatru”. Produkcja oparta na kultowym serialu animowanym autorstwa Michaela Dante DiMartino i Bryana Konietzki opowiada o Awatarze Aangu, ostatnim władcy wiatru.

Bohater odkrywa istnienie starożytnej mocy, która może ocalić jego kulturę przed zagładą. Wraz z przyjaciółmi rozpoczyna poszukiwania, zanim niezwykła moc trafi w niepowołane ręce i zagrozi pokojowi.



„Czerwony pająk”



Kolejną polską propozycją jest „Czerwony Pająk”. Głównym bohaterem filmu jest Karol, zwyczajny nastolatek z dobrego domu, który odnosi sukcesy w sporcie i zakochuje się. Wszystko zmienia się, gdy przypadkiem staje się świadkiem morderstwa. Zaintrygowany zaczyna śledzić zabójcę, którym okazuje się weterynarz (Adam Woronowicz).

Między Karolem a mężczyzną rodzi się silna relacja mistrz–uczeń. Weterynarz staje się dla nastolatka nauczycielem sztuki zabijania. W końcu Karol zostaje postawiony przed trudnym wyborem. Jego pierwszą ofiarą ma być Danka (Julia Kijowska), dziewczyna, którą kocha.



„Friday Night Lights”



Wśród nowych pozycji znalazł się także serial „Friday Night Lights”. Produkcja skupia się na trenerze Ericu Taylorze, który musi sprostać ogromnym oczekiwaniom mieszkańców niewielkiego miasteczka Dillon. Prowadząc szkolną drużynę futbolu amerykańskiego, mierzy się z problemami zarówno na boisku, jak i poza nim.



„Układ zamknięty”



W bibliotece pojawił się także „Układ zamknięty”, oparty na prawdziwych wydarzeniach film przedstawiający historię trzech właścicieli świetnie prosperującej spółki. Mężczyźni zostają zatrzymani pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Za ich zatrzymaniem stoi zmowa skorumpowanych urzędników, prokuratora (Janusz Gajos) oraz naczelnika urzędu skarbowego (Kazimierz Kaczor). Czytaj też:

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