Ten serial kryminalny to hit. 14 sezonów i miliony widzów na całym świecie

„Vera” to serial, który od lat przyciąga widzów misternie skonstruowanymi zagadkami i wyrazistą bohaterką. Już 1 września produkcja trafi do telewizji. Gdzie oglądać?

„Vera” wraca na antenę. Kryminalne śledztwa w północnej Anglii

Serial powstał na podstawie bestsellerowej serii powieści Ann Cleeves. Akcja została osadzona w północno-wschodniej Anglii, przede wszystkim na terenie hrabstwa Northumberland oraz rejonu North Tyneside. To właśnie z tym regionem związana była autorka literackiego pierwowzoru, która mieszkała tam przez ponad dwie dekady.

Krajobraz północnej Anglii jest jednym z ważnych elementów produkcji. Zróżnicowane, malownicze tereny tworzą charakterystyczną atmosferę kolejnych dochodzeń. W centrum fabuły znajdują się sprawy morderstw i innych ciężkich przestępstw, których rozwiązaniem zajmuje się zespół kierowany przez detektyw Verę Stanhope.

W tytułową bohaterkę wciela się Brenda Blethyn. Towarzyszą jej Aiden Healy, grany przez Kenny’ego Doughty’ego, Kenny Lockhart, w którego wciela się Jon Morrison, Jacqueline „Jac” Williams, grana przez Ibinabo Jack, oraz Mark Edwards, którego gra Riley Jones.

Brenda Blethyn jako charyzmatyczna inspektor

Jednym z największych atutów „Very” jest kreacja Brendy Blethyn. Brytyjska aktorka, urodzona w 1946 roku jako Brenda Anne Bottle, zanim rozpoczęła aktorską karierę, pracowała jako stenografka i księgowa. Później ukończyła Guildford School of Acting. Blethyn należy dziś do najbardziej cenionych brytyjskich aktorek. Widzowie znają ją między innymi z produkcji „Duma i uprzedzenie”, „Pokuta” oraz „Sekrety i kłamstwa”. Jej dorobek został doceniony licznymi nagrodami i nominacjami. Aktorka dwukrotnie była nominowana do Oscara, otrzymała również nagrodę BAFTA i Złoty Glob. Za wybitny wkład w kulturę uhonorowano ją także Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE).

„Vera” zadebiutowała w 2011 roku i przez lata zdobywała kolejnych fanów. Do 2025 roku powstało łącznie 14 sezonów produkcji. Serial szybko przekroczył granice Wielkiej Brytanii, stając się międzynarodowym hitem. Produkcja była emitowana w 178 krajach. Trafiła między innymi do widzów w Europie, w tym w Czechach i na Słowacji, a także na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Popularność serialu to efekt połączenia kryminalnej intrygi z wyrazistymi bohaterami oraz charakterystycznym klimatem północnej Anglii. Kolejne śledztwa i misternie skonstruowane zagadki sprawiły, że „Vera” przez lata zyskała status jednej z najbardziej rozpoznawalnych produkcji detektywistycznych.

„Vera” od 1 września w FILMBOX+ One

Fani brytyjskich kryminałów będą mogli ponownie śledzić losy inspektor Very Stanhope już od 1 września. Serial będzie emitowany na antenie FILMBOX+ One od poniedziałku do piątku o godz. 17:05. Odcinki pojawią się również w soboty i niedziele o godz. 20:00.

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