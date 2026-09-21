Łatwy QUIZ z wieczorynek sprzed lat! Rozpoznaj kadr!
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Łatwy QUIZ z wieczorynek sprzed lat! Rozpoznaj kadr!

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„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
W tym quizie masz za zadanie rozpoznać kadry, które widzisz. Dopasuj tytuł dobranocki do obrazka!

Wróć do czasów dzieciństwa i zabaw się w detektywa. Oto 10 kadrów z ukochanych bajek, a twoim zadaniem jest dopasować do nich tytuł. Gotowy? Do dzieła!

Łatwy QUIZ z wieczorynek sprzed lat! Rozpoznaj kadr!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Pampalini łowca zwierząt
  • Porwanie Baltazara Gąbki

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Źródło: WPROST.pl