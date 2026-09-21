W tym quizie masz za zadanie rozpoznać kadry, które widzisz. Dopasuj tytuł dobranocki do obrazka!
Wróć do czasów dzieciństwa i zabaw się w detektywa. Oto 10 kadrów z ukochanych bajek, a twoim zadaniem jest dopasować do nich tytuł. Gotowy? Do dzieła!
Łatwy QUIZ z wieczorynek sprzed lat! Rozpoznaj kadr!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Pampalini łowca zwierząt
- Porwanie Baltazara Gąbki
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Źródło: WPROST.pl