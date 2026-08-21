Cztery głośne premiery Netflixa. Na finał tego serialu wszyscy czekają

Netflix szykuje dla widzów kolejne głośne premiery. Platforma opublikowała nowe materiały z czterech nadchodzących produkcji.

„Najlepsi z najlepszych”. Taniec i walka o mistrzostwo

„Najlepsi z najlepszych” to nowa komedia Netflixa inspirowana energią bollywoodzkiego tańca fusion. Za reżyserię odpowiada Lena Khan, a w obsadzie znaleźli się m.in. Hasan Minhaj, Maitreyi Ramakrishnan, Priyanka Kedia, Chaneil Kular, Ankur Rathee, Shreya Navile, Becky Alex, Nihar Duvvuri, Nico Greetham, Amryn Khurana, Tanishq Joshi, Lilly Singh, Sasha Bhasin, Janina Gavankar oraz Saara Chaudry.

Fabuła koncentruje się na dwóch przyjaciółkach z dzieciństwa. Maya i Anjali dołączają do uczelnianej drużyny tańca bollywoodzkiego. Szybko przekonują się jednak, że droga do mistrzostwa kraju będzie znacznie trudniejsza, bardziej zacięta i bezwzględna, niż początkowo zakładały. Premierę „Najlepszych z najlepszych” zaplanowano na 18 września.

„Cmentarzysko” wraca z trzecim sezonem

Netflix zaprezentował również zwiastun trzeciego sezonu tureckiego kryminału „Cmentarzysko” („Graveyard”). Za scenariusz odpowiadają Fulya Turhan, Ahmet Saatçioğlu oraz Evren Oğuz.

W nowych odcinkach widzowie ponownie zobaczą m.in. Birce Akalay, Olguna Tokera, Şehsuvara Aktaşa, Hakana Meriçlilera, Sezgina Uzunbekiroğlu, Cema Sürgita, Barana Gülera, Arbila Tabura, Yeşim Çelebi, Elif Sevinç oraz Berke Gündema.

Tym razem nowa, niepokojąca sprawa ponownie połączy rozwiązaną już ekipę. Niespodziewany powrót Önem do służby sprawi, że prowadzone śledztwo stanie się dla członków zespołu szczególnie osobiste. Trzeci sezon „Cmentarzyska” zadebiutuje 28 sierpnia.

„Sto lat samotności” zmierza do finału

Jedną z najważniejszych zapowiedzi jest finałowa część „Stu lat samotności” („One Hundred Years of Solitude”). Netflix opublikował trailer kolumbijskiego dramatu, którego scenariusz napisali José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés oraz María Camila Arias.W produkcji występują m.in. Marleyda Soto, Claudio Cataño, Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres, María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Laura Taylor, Obeida Benavides, Julián Román oraz Carla Baratta.

Historia rodziny Buendía zbliża się do nieuchronnego końca. Razem z rodem zaczyna upadać także Macondo, miasteczko, które powstało z marzeń i nadziei José Arcadio Buendíi. Z czasem dawna utopia pogrąża się w zapomnieniu, a po jej upadku pozostają ruiny i wspomnienia. Finałowa odsłona „Stu lat samotności” trafi na Netflix 26 sierpnia.

„Na wschód od Edenu”. Florence Pugh w nowej adaptacji Steinbecka

Platforma pokazała również zdjęcia z miniserialu „Na wschód od Edenu” („East of Eden”), będącego nową interpretacją słynnej powieści Johna Steinbecka. Twórczynią produkcji jest Zoe Kazan. W siedmioodcinkowym serialu wystąpią m.in. Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Tracy Letts, Martha Plimpton, Ciarán Hinds, Joseph Zada oraz Joe Anders.

Produkcja przedstawi wielopokoleniową sagę rodziny Trasków. Szczególne miejsce w opowieści zajmie Cathy Ames, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci powieści Steinbecka. Wszystkie siedem odcinków „Na wschód od Edenu” zostanie opublikowanych 1 października.



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