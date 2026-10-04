Hollywood musiało poczekać. 7 aktorów, których kariery przerwały problemy zdrowotne

Kariera w Hollywood nie zawsze kończy się wraz z ostatnią rolą, ani też na własnych warunkach. Karierę wielu wybitnych aktorów przerywały poważne problemy zdrowotne, które zmuszały ich do ograniczenia pracy przed kamerą albo całkowitego wycofania się z zawodu i pasji życia.

Michael J. Fox, znany z ekranu jako odważny nastolatek, zbuntowana Christina Applegate, bogini seksu Sharon Stone, czy twardziel nie do zdarcia Bruce Willis też musieli zmierzyć się z diagnozami, które wpłynęły na ich życie zawodowe. Część z nich wróciła później na ekran, inni musieli już na zawsze pożegnać się z aktorstwem. Choroba wywróciła do góry nogami także ich życie prywatne.

Michael J. Fox. Choroba Parkinsona zmieniła całe jego życie



Michael J. Fox od niemal trzech dekad otwarcie mówi o życiu z chorobą Parkinsona. Gwiazdor „Powrotu do przyszłości” ograniczył aktorstwo pod koniec lat 90., w kolejnych latach pojawiał się przede wszystkim w dubbingu oraz okazjonalnych rolach gościnnych. W 2026 roku powrócił na ekran w produkcji „Terapia bez trzymanki (Shrinking)” Apple TV, za którą otrzymał swoją 19. nominację do nagrody Emmy. Podczas ceremonii odebrał również Bob Hope Humanitarian Award za wieloletnią działalność na rzecz osób z chorobą Parkinsona i zaangażowanie w zbieranie pieniędzy na badania. Fox od lat wykorzystuje swoją rozpoznawalność do zwiększania świadomości na temat choroby i wspierania osób, które również się z nią zmagają.



Christina Applegate. „To choroba na całe życie”



U Christiny Applegate stwardnienie rozsiane zdiagnozowano w 2021 roku, podczas pracy nad serialem Netfliksa „Już nie żyjesz”. Aktorka poinformowała o chorobie publicznie w sierpniu tego samego roku. Po diagnozie ograniczyła pracę przed kamerą, choć nie wyklucza całkowicie powrotu do aktorstwa. W programie „Good Morning America” w 2026 roku opowiedziała o swoich warunkach ewentualnej pracy na planie. „Chciałabym [wcielić się w więcej ról aktorskich]. Pod warunkiem że nie będę musiała wstawać bardzo wcześnie i nikt nie będzie dotykał mojej twarzy ani włosów”. Applegate mówiła również otwarcie o codzienności związanej z chorobą przewlekłą. „Nie ma wspaniałych [dni]. Są lepsze dni i dni mniej do bani” – powiedziała prowadzącej „Good Morning America” Robin Roberts. „To choroba na całe życie, na którą nie ma lekarstwa. Kropka”.



Tim Curry. Udar ograniczył jego możliwości zawodowe



Tim Curry przez dekady należał do najbardziej charakterystycznych aktorów Hollywood. Widzowie pamiętają go między innymi jako doktora Frank-N-Furtera z „The Rocky Horror Picture Show” oraz Pennywise’a z miniserialu „To” z 1990 roku. W lipcu 2012 roku aktor doznał poważnego udaru mózgu podczas masażu. Informacja o jego stanie zdrowia trafiła do opinii publicznej dopiero rok później. Curry przeszedł pilną kraniotomię, a po udarze został częściowo sparaliżowany. Jak mówił w rozmowie z „The Guardian” w 2025 roku, zmagał się również z problemami z pamięcią krótkotrwałą. W swoich wspomnieniach „Vagabond”, wydanych w 2025 roku, pisał o ogromnej zmianie, jaka zaszła w jego życiu zawodowym. „Moje życie zmieniło się diametralnie pod każdym względem, zwłaszcza z zewnątrz” – napisał Curry. „Po niezwykle szczęśliwym okresie dekad, w którym nigdy nie byłem bez pracy dłużej niż trzy lub cztery miesiące, role, które teraz mogę odgrywać, to niemal wyłącznie praca głosowa”. Tim Curry zmarł 25 sierpnia 2026 roku w swoim domu nad jeziorem Toluca. Miał 80 lat. Według późniejszych informacji przyczyną śmierci była choroba wieńcowa.



Sharon Stone. Po udarze straciła wszystko



We wrześniu 2001 roku Sharon Stone doznała niemal śmiertelnego udaru mózgu. Według informacji magazynu „People” pęknięta tętnica kręgowa krwawiła do jej mózgu przez dziewięć dni. Lekarze mieli ocenić jej szanse na przeżycie na zaledwie 1 proc. Aktorka zrobiła sobie później około dwuletnią przerwę od aktorstwa, skupiając się na rekonwalescencji. W następstwie udaru zmagała się m.in. z problemami ze wzrokiem, jąkaniem i utratą pamięci.

W 2023 roku Stone wspominała, jak wiele zmieniło się w jej życiu. „Straciłam wszystko. Straciłam wszystkie swoje pieniądze. Straciłam opiekę nad dzieckiem. Straciłam karierę. Straciłam wszystkie te rzeczy, które uważa się za swoją prawdziwą tożsamość i życie. Nigdy tak naprawdę nie odzyskałam większości z nich” – powiedziała „People”. „Ale osiągnęłam punkt, w którym to akceptuję to, w którym naprawdę uznaję, że jestem wystarczająca”.

Stone z czasem wróciła do pracy. W 2003 roku pojawiła się w filmie „Cold Creek Manor” i od tego czasu kontynuowała karierę aktorską. Dziś angażuje się także w działalność dotyczącą zdrowia mózgu i edukowania kobiet na temat ryzyka udarów. W 2025 roku poprowadziła koncert American Heart Association Red Dress Collection. W rozmowie z „People” określiła siebie jako „dumną ocalałą”. „Jestem tutaj, prowadząc ten bal na dwóch nogach w pięciocalowych obcasach i dam radę, i udało mi się, i ty też dasz radę” – powiedziała.



Bruce Willis. Diagnoza zakończyła jego wspaniałą karierę



Bruce Willis przez dekady należał do największych gwiazd kina akcji. Po sukcesie „Szklanej pułapki” i innych produkcji zbudował pozycję jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood. W 2022 roku jego rodzina poinformowała, że aktor wycofuje się z aktorstwa z powodu diagnozy afazji. Rok później przekazała kolejną informację: u Willisa zdiagnozowano otępienie czołowo-skroniowe. „Niestety, trudności z komunikacją to tylko jeden z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Choć jest to bolesne, to jednak ulgą jest w końcu mieć jasną diagnozę” – napisała rodzina aktora w oświadczeniu. Aktor mieszka obecnie w prywatnym domu opieki w pobliżu swojej żony Emmy Heming Willis i ich córek, Mabel i Evelyn. Emma wyjaśniała w 2025 roku, dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie. „Mamy dwójkę małych dzieci i zależało nam na tym, aby miały dom, który zaspokajałby ich potrzeby, a Bruce miał miejsce, które zaspokajałoby jego potrzeby”.

W styczniu 2026 roku przekazała kolejną aktualizację. „Nasze dzieci rozwijają się świetnie, podobnie jak Bruce, i to jest najważniejsze. Jesteśmy tam cały czas. To nasz drugi dom, miejsce, w którym tworzymy wspomnienia, a ten dom zaspokaja wszystkie potrzeby Bruce'a 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To nasz drugi dom, w którym nasze dzieci są teraz wspierane, a ich potrzeby są zaspokajane, co bardzo nam pomogło”.



Selma Blair. Aktorka nie zamknęła drzwi do Hollywood



U Selmy Blair stwardnienie rozsiane zdiagnozowano w 2018 roku. Aktorka, znana między innymi z „Legalnej blondynki”, początkowo obawiała się, że choroba definitywnie zakończy jej karierę. „Poddałam się na zawsze. Nigdy nie myślałam, że wrócę” – powiedziała w 2024 roku „Us Weekly”. „Nawet nie próbowałam, bo nie chciałam nikogo zawieść. Ale nie, na pewno [wrócę do gry]. Jestem otwarta na współpracę”. Blair od 2021 roku pozostaje w remisji, ale nadal doświadcza objawów choroby. W 2026 roku w programie „Today” mówiła o zmęczeniu, z którym wciąż się zmaga. „Jestem bardzo zmęczona. To prawda. [...] Ale czuję się naprawdę, naprawdę dobrze. Nie mam nawrotów i jestem szczęśliwa”. Aktorka opowiedziała o swojej chorobie w dokumencie „Introducing, Selma Blair” z 2021 roku. Rok później wydała wspomnienia „Mean Baby”, w których opisała życie przed diagnozą i po niej. Blair nadal pozostaje związana z branżą. Według informacji Deadline ma pojawić się w filmie „Ethan Wszechmogący”, opartym na prawdziwej historii psa o imieniu Ethan.



Michael Gambon. Problemy z pamięcią zakończyły karierę teatralną



Sir Michael Gambon, znany m.in. z serii filmów o Harrym Potterze, pracował jako aktor do późnych lat 70. Problemy z pamięcią sprawiły jednak, że z czasem musiał ograniczyć aktywność zawodową. W 2015 roku, mając 74 lata, zdecydował się wycofać z występów teatralnych. W rozmowie z „Sunday Times” otwarcie mówił o trudnościach z zapamiętywaniem tekstu. „To okropne, ale nie mogę tego zrobić. To łamie mi serce. To wtedy, gdy scenariusz jest przede mną i nauczenie się go zajmuje mi wieki. To przerażające”. Gambon opowiadał również o przesłuchaniu do sztuki wystawianej na West Endzie. Wspominał, że musiał korzystać z pomocy osoby, która czytała mu kwestie. „W kuluarach stała dziewczyna i musiałem zatkać sobie ucho, żeby mogła mi czytać kwestie. Po godzinie pomyślałem: »To się nie uda. Nie da się być w teatrze, swobodnie na scenie, krzyczeć, wrzeszczeć i biegać z kimś, kto ci czyta«”. Mimo rezygnacji z teatru Gambon kontynuował pracę przed kamerą jeszcze przez kilka lat. Zmarł 27 września 2023 roku w wyniku zapalenia płuc. Czytaj też:

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