Hollywood liczyło na wielkie hity. Te filmy okazały się kosztownymi porażkami

Wielkie nazwiska, gigantyczne budżety i oczekiwania widzów nie zawsze wystarczają, by film odniósł sukces. Niektóre wysokobudżetowe produkcje przyniosły ogromne rozczarowanie, a ich gwiazdy w kolejnych latach musiały mierzyć się z następnymi niepowodzeniami.

Jak się okazuje, nawet największe nazwiska Hollywood nie gwarantują sukcesu filmu. Spektakularne klasy kasowe mają na swoim koncie m.in. Tom Cruise i Matt Damon. Czasem wystarczy po prostu wyjątkowo źle złożyć wszystkie elementy układanki, a czasem... mieć pecha. Oto filmy, które zapisały się w historii kina jako wyjątkowo bolesne klapy finansowe.

„Haker”. Chris Hemsworth poza Marvelem nie zawsze odnosił sukces



Chris Hemsworth zbudował ogromną popularność jako Thor w filmach Marvela, ale nie każda produkcja z jego udziałem radziła sobie jednak równie dobrze. Jednym z przykładów jest „Haker” z 2015 roku. Thriller opowiadający o cyberprzestępczości miał przynieść według przywoływanych raportów stratę sięgającą 90 mln dolarów. Nie był to jedyny film z Hemsworthem, który w tamtym okresie nie spełnił oczekiwań. Wśród kolejnych produkcji wymienianych w tym kontekście znalazły się „W samym sercu morza”, czy „Łowca i Królowa Lodu”.



„Sahara”. Matthew McConaughey chciał uciec od komedii romantycznych



Matthew McConaughey przez lata kojarzony był przede wszystkim z komediami romantycznymi. Filmy takie jak „Jak stracić chłopaka w 10 dni” czy „Powiedz tak (The Wedding Planner)” przyniosły mu dużą popularność, jednak aktor próbował również zmienić ekranowy wizerunek. Jednym z takich projektów była „Sahara” z 2005 roku, adaptacja powieści Clive’a Cusslera. McConaughey zagrał odkrywcę poszukującego zaginionego pancernika z czasów wojny secesyjnej. Produkcja zarobiła na całym świecie niespełna 120 mln dolarów, podczas gdy jej budżet szacowano na 130–160 mln dolarów.



„Pasażerowie”. Jennifer Lawrence w kosztownym science fiction



Udział Jennifer Lawrence, znanej z „Igrzysk Śmierci”, zapowiadał produkcję o dużym potencjale. „Pasażerowie” z 2016 roku nie okazali się jednak takim sukcesem, na jaki liczono. Film science fiction został wymieniony wśród produkcji, które nie spełniły oczekiwań związanych z gwiazdorską obsadą. W przypadku Lawrence późniejszym rozczarowaniem okazała się również „Czerwona jaskółka” z 2018 roku.



„Kobieta-Kot”. Halle Berry zaliczyła bolesny zwrot



Kariera Halle Berry wydawała się być na fali po zdobyciu Oscara za „Czekając na wyrok” oraz sukcesie „X-Men”. W 2004 roku aktorka pojawiła się jednak w filmie, który do dziś jest jednym z najbardziej pamiętnych przykładów nieudanego kina superbohaterskiego. „Kobieta-Kot” otrzymała zaledwie 10 proc. pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes. Film zdobył także cztery Złote Maliny, w tym nagrodę dla najgorszego filmu. Produkcja kosztowała około 100 mln dolarów, a jej światowe wpływy wyniosły nieco ponad 82 mln dolarów.



„Wielki Mur”. Matt Damon w kosztownej klapie



Matt Damon przez lata należał do aktorów kojarzonych z wielki sukcesami. „Wielki Mur” z 2016 roku okazał się jednak klapą. Damon zagrał głównego bohatera w fantastycznej historii osadzonej w realiach starożytnych Chin. Film łączył historyczną scenerię z widowiskowymi starciami i potworami generowanymi komputerowo. Obsadzenie amerykańskiego aktora w głównej roli wywołało krytykę jeszcze przed premierą.



„Gigli”. Ben Affleck i Jennifer Lopez nie uratowali filmu



W 2003 roku Ben Affleck i Jennifer Lopez byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par show-biznesu. Ich wspólny film „Gigli” miał więc dodatkowy atut w postaci ogromnego zainteresowania aktorami także poza ekranem. W produkcji Affleck i Lopez zagrali odpowiednio płatnego zabójcę oraz kobietę wysłaną, by go odnaleźć. Film okazał się jednak finansową katastrofą. „Gigli” zarobiło zaledwie 7,7 mln dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 75,6 mln dolarów. Ben Affleck na kolejny duży sukces w roli głównej musiał poczekać do 2010 roku, kiedy zagrał w „Mieście złodziei”.



„Rock of Ages”. Nawet Tom Cruise nie gwarantuje sukcesu



Tom Cruise od lat należy do największych gwiazd kina, a jego nazwisko związane jest z takimi seriami i filmami jak „Mission: Impossible”, czy „Jack Reacher”. „Rock of Ages” z 2012 roku nie powtórzył jednak sukcesów tych produkcji. Filmowa wersja musicalu nie okazała się kasowym przebojem, mimo obecności Cruise’a w obsadzie. Produkcja pozostała więc jednym z przykładów na to, że nawet największe nazwiska Hollywood nie gwarantują sukcesu filmu. Czytaj też:

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